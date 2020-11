Kúpele Grössling majú svojho víťaza: Bratislava už vie, ako budú vyzerať! Pozrite si vizualizácie

Mestské kúpele Grössling, kde sa množstvo Bratislavčanov učilo plávať, chátrali viac ako 25 rokov. Primátor Matúš Vallo sa rozhodol, že ikonickú stavbu nenechá schátrať. Spolu s odborníkom na verejný priestor Gáborom Bindicsom a Metropolitným inštitútom hlavného mesta, vyhlásili na jar tohto roka najväčšiu architektonickú súťaž, do ktorej sa prihlásilo až 77 návrhov zo 17 krajín sveta. Kúpele podľa primátora od svojho vzniku v 19. storočí boli okrem miesta pre očistu, aj dôležitým spoločenským stretávacím bodom. Ide pritom o jednu z posledných nezrekonštruovaných národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy.

Nový projekt ráta aj s obnovou zasypaného bazénu z roku 1895. Celý priestor bude otvorený verejnosti, pribudnú nové bazény (vrátane vonkajšieho) a sauny, rovnako ako úplne nové funkcie pre verejnosť vďaka presťahovaniu Mestskej knižnice do bývalej administratívnej časti z Medenej ulice.

Podľa poroty, ktorá vyberala spomedzi 77 návrhov, víťazný projekt najlepšie reaguje na požiadavku mesta vytvoriť pokojný mestský blok. Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory a obsahuje najmenej deštruktívnych zásahov, čím zvýrazňuje hodnotu a patinu 125 ročnej budovy, a zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému kúpeľov, knižnice a kaviarne.

Ako primátor Matúš Vallo spomína na kúpanie Grösslingu a „známe“ kúpacie čiapky? Kedy do zrekonštruovaných priestorov vstúpi prvý návštevník? Viac sa dozviete vo videorozhovore pre topky.sk.

Návrh zvýrazňuje hodnotu 125 ročnej budovy

Víťazný návrh od architektonického tímu z Florencie OPPS Archittura (Antonio Salvi, Francesco Polci, Filippo Pecorai, Paola Chiriatti) umožní nielen obnoviť architektonický význam Grösslingu, ale aj znovu objaviť spoločenskú a kultúrnu hodnotu, akú toto miesto má pre Bratislavu.

Návrh prinavrátil pôvodný vstup do kúpeľov z roku 1895 na nárožie Medenej a Kúpeľnej ulice. Autori počítajú aj s obnovou najstaršieho bazéna, ešte z roku 1895, ktorý zasypali pri prestavbe kúpeľov v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Obnovia sa tri sedacie bazény a pribudne k nim parná sauna, fínska sauna bude napojená na plavecký bazén. Návrh vytvára aj samostatnú saunovú zónu, miesta na masáže a kúpeľné služby, či vonkajší bazén.

Záujem zapojiť sa do medzinárodnej architektonickej súťaže bol obrovský, v prvom kole prišlo 77 návrhov zo 17 krajín z celého sveta. Od leta do vyhodnotenia súťaž na návrhoch pracovalo päť postupujúcich tímov:



taliansky tím OPPS Archittura - Antonio Salvi, Francesco Polci, Filippo Pecorai, Paola Chiriatti;

slovenský tím Grau architects – MRCK Group;

slovenský tím Tvar a Roar architekti – A-design;

český tím mar.s architects;

a maďarský tím Deichler Jakab Stúdió Bt.

O víťazovi rozhodla medzinárodná porota:

Ilja Skoček (SK) - architekt, predseda Slovenskej komory architektov, predseda poroty

Lászlo Kovács (HU) - prevádzkový riaditeľ budapeštianskych kúpeľov

Adam Halíř (CZ) - architekt, www.projektil.cz

Henrieta Moravčíková (SK) - teoretička architektúry, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Peter Lényi (SK) - architekt, www.2021.sk, vedúci útvaru súťaží MIB

„Najrozhodujúcejším pre mňa bolo, akú atmosféru novostavba, respektíve prestavba prinesie. To je najdôležitejšie aj pre verejnosť, ktorá očakáva, že sa kúpele konečne otvoria: čo to budú za kúpele? Budeme tam chcieť ísť? Na akú atmosféru sa môžeme tešiť?,“ vysvetľuje teoretička architektúry, členka poroty Henrieta Moravčíková.

Otvorené a dostupné funkcie

Potom, čo sa do kúpeľov doplnili všetky zamýšľané funkcie, zostala v priestore voľná plocha. Do tohto priestoru pribudne Mestská knižnica, teda ďalšia verejná funkcia, vďaka čomu sa celý Grössling otvára verejnosti. Táto nekomerčná funkcia bola vybratá aj preto, aby priestor zostal dostupný pre širokú verejnosť. Spojenie knižnice a kúpeľov je jedinečné, pretože obe verejné funkcie sa navzájom posilňujú.

Financovanie rekonštrukcie celého priestoru Mestskej knižnice je už dnes predmetom intenzívnych rokovaní. Zapojiť by sa mal Slovak Investment Holding, štátny fond, ktorý okrem iného investuje aj do kultúry a kreatívneho priemyslu. „Areál historických mestských kúpeľov Grössling je dodnes jednou z posledných nezrekonštruovaných národných kultúrnych pamiatok v Bratislave. Vítame iniciatívu mesta spojiť kúpele s knižnicou a kreatívnym priestorom, a vytvoriť tak jedinečný priestor otvorený pre občanov a občianky mesta aj jeho návštevníkov. Spojenie kúpeľov a knižnice má potenciál finančne udržateľného projektu, a preto sme radi, že s mestom môžeme rokovať o investícii do rekonštrukcie časti areálu,“ povedal Ivan Lesay, generálny riaditeľ Slovak Invesment Holding.

Ostatné časti Grösslingu sa nastavujú tak, aby boli vo svojom fungovaní udržateľnými.

Kúpele Grössling, s dobovým názvom „Pozsony fürdő“, po nemecky nazývaný aj ako „Bad Pozsony“, otvorili v máji 1895. Projekt budovy navrhol v roku 1893 viedenský architekt Adalbert Swoboda, autor kúpeľov Zentralbad vo Viedni. Okrem hygienických potrieb ponúkali hosťom aj široké spektrum vodoliečebných služieb. Keď ich kapacita prestala postačovať, pribudlo v roku 1914 nové krídlo od architekta a stavitela Lajosa Gratzla, ktoré rozšírilo kúpele o tri nové bazény, parnú a teplovzdušnú komorou. Najpompéznejšou novinkou bol veľký plavecký bazén s dĺžkou takmer 25 metrov a šírkou 9 metrov. Po vzniku Československa sa na fasáde budovy objavil centrálny nápis „Kúpeľný ústav“ a bazén začal zohrávať kľúčovú rolu pre rozvíjajúci sa bratislavský plavecký šport. Posledné rozšírenie kúpeľov z rokov 1929 a 1930 od architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia prinieslo funkcionalistickú dostavbu so šatňami a novým vstupom z Vajanského nábrežia.

Pre verejnosť je pripravená výstava na Komenského námestí, kde si bude môcť verejnosť ocenené návrhy pozrieť hneď, ako to okolnosti dovolia.