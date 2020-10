Známa banka šokuje: Peniaze vám požičia bez úrokov aj poplatkov

Pri požičiavaní peňazí sme, samozrejme, zvyknutí platiť banke určité úroky alebo poplatky. S prelomovým krokom prichádza Raiffeisen banka , ktorá ponúka Parádnu pôžičku až do 2 000 eur s 0 % úrokom ročne. Vďaka tejto ponuke ľudia nie sú odkázaní na pôžičky od známych či rodiny. Rovnako výhodné podmienky dostanú aj v banke a pritom neohrozujú svoje vzťahy.

Na čo môžete sumu využiť?

Ide o bezúčelový úver, takže ho môžete využiť prakticky na čokoľvek. Najčastejšie si ho ľudia berú napríklad na vybavenie domácnosti – nábytok, bežné domáce spotrebiče či elektroniku. Financovať z neho sa dajú aj rôzne rekonštrukcie bytu či domu, nákup auta alebo športová výbava pre celú rodinu.

Požičať si môžete až na 8 rokov

Výška mesačných splátok závisí od dĺžky splácania – čím dlhší čas budete peniaze banke vracať, tým bude výška splátok nižšia. V prípade spomínanej pôžičky do 2 000 eur si môžete úver zobrať až na 8 rokov. Mesačne tak budete banke vracať len 20,84 eura. Stále, samozrejme, splácate len požičanú sumu 2 000 eur – neúčtujú sa žiadne poplatky ani úroky. Rozhodnúť sa o dĺžke splácania a výške splátok vám pomôže online kalkulačka . Stačí zadať konkrétnu sumu a počet splátok, ktorý vám vyhovuje, a dozviete sa výsledok.

Pôžička je určená nielen klientom banky

Táto Parádna pôžička pritom nie je určená len súčasným klientom Raiffeisen banky. Ak si teda plánujete požičať sumu do 2 000 eur, s najväčšou pravdepodobnosťou na trhu momentálne nenájdete lepšie podmienky.

Splatiť ju môžete aj predčasne

Ak sa vaša finančná situácia medzičasom zlepší, môžete ju splatiť a nestratíte ani euro. Samozrejme, nemusíte automaticky čerpať sumu 2 000 eur. Keď vám povedzme „odišla“ práčka a aktuálne nemáte na novú, môžete si požičať len 300 eur za rovnakých podmienok. Ak dostanete napríklad vianočné odmeny, sumu môžete bez poplatku splatiť aj predčasne a úver máte okamžite bez nákladov navyše „z krku“.

Ako ju vybavíte?

Ak by aj vám momentálne suma do 2 000 eur veľmi pomohla a máte záujem o túto Parádnu pôžičku, stačí navštíviť pobočku Raiffeisen banky. Všetko vybavíte na počkanie a o jej schválení sa dozviete do 24 hodín. Stabilnou výhodou tejto banky sú aj prehľadné a jasné podmienky bez množstva malých písmeniek a dodatkov. Aj preto má Raiffeisen banka už niekoľko rokov po sebe najspokojnejších klientov na Slovensku.

