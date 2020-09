Viskupič z SaS o premiérovi: Označovať ľudí za bláznov je nemiestne a ekonomiku si nemôže dovoliť znovu vypnúť

BRATISLAVA - Počet nakazených koronavírusom stále rastie. Šéf výboru pre financie Marián Viskupič (SaS) tvrdí, že covid-19 je našou súčasťou a treba sa s ním naučiť žiť. A treba sa pripraviť na to, že v ďalších dňoch budú čísla ešte vyššie. Viac v rozhovore.

Keď pribudlo 552 nových prípadov, premiér napísal, že sme si to pokazili a obvinil občanov. Tvrdí, že nezodpovední ignoranti ohrozujú nevinných ľudí. A on to nedovolí. Čo si pod tým máme predstaviť? Chystajú sa zaviesť prísnejšie opatrenia?

Dostali sme sa do jesenného obdobia, ktoré praje šíreniu koronavírusu, ale aj iných respiračných ochorení. Nárasty boli očakávané a treba sa pripraviť na to, že aj v ďalších dňoch budeme vidieť vyššie čísla. Koronavírus sa šíri takmer v celej Európe a stav na Slovensku sa vyvíja analogicky. Situáciu musíme citlivo vnímať a nesmieme ju podceniť.

Premiér zašiel ešte ďalej a hovorí o bláznoch.

Obviňovať občanov zo vzniknutej situácie je nemiestne. Označovať skupiny ľudí za bláznov, vytvárať zdanie, že niekto spôsobil súčasnú situáciu, je veľmi nebezpečné. Nie, občania nič nepokazili. Príroda nám ukazuje svoju silu a zákonitosti. Koronavírus a ním spôsobované ochorenie covid-19 je novou súčasťou nášho života a my sa musíme naučiť s ním žiť. Nepomôže nám panika, obviňovanie, dehonestácia. Pomôže nám zodpovednosť, spolupatričnosť a zdravý rozum.

Čo navrhujete?

Spolupatričnosť je aj v tom, že musíme byť zodpovední každý za seba a za svoje zdravie. Ak totiž ochránime svoje zdravie, zároveň ochránime ostatných. Väčšinu opatrení je preto dôležité robiť na individuálnej úrovni. Umývanie rúk, dodržiavanie rozostupov a nosenie rúšok je nutnosťou, ktorá nás chráni. Všetky ďalšie opatrenia je potrebné prijímať veľmi citlivo, chirurgicky presne, aby ich účinok na vírus bol čo najväčší a zároveň, aby čo najmenej ovplyvňovali fungovanie života a ekonomiky. Zároveň je veľmi dôležité poctivo vysvetľovať prijímané opatrenia a ich význam. Opatrenie v skutočnosti nie je účinné jeho vydaním, ale až vtedy, keď ho prijmeme za svoje a dodržiavame.

Ako sa súčasná vláda pripravila na druhú vlnu, o ktorej všetci vedeli, že príde?

Máme viac informácií o víruse. Vieme, ako sa správa, a vieme, čo od neho čakať. Sme lepšie materiálne pripravení, situácia s nedostatkom zdravotníckeho vybavenia sa nebude opakovať. Máme lepšie spracované pandemické plány, pripravené sú nemocnice a ich vybavenie. Máme väčšie kapacity testovania. Myslím, že sme aj veľmi zodpovedný národ, pripravený zvládnuť jesennú vlnu bez zastavenia života. Verím, že drvivá väčšina spoločnosti bude akceptovať opatrenia.

Aké je riešenie v tejto situácii, kde vo všetkých krajinách stúpa počet nakazených?

Ako som hovoril, každý musí začať od seba. V nasledujúcich týždňoch bude dôležité, aby sme dodržiavali pravidlá, ako sú nosenie rúšok, hygiena rúk a aby sme nevyhľadávali miesta s vysokou koncentráciou ľudí. Riešením je čo najvýraznejšie spomaľovanie šírenia epidémie vo všetkých krajinách, ale zároveň sa musíme naučiť s vírusom žiť. Zatváranie hraníc je veľmi citlivá téma. Sme zvyknutí na otvorené hranice, státisíce ľudí denne prechádzajú hranicami do práce, do školy a za rodinami. Ľudské i ekonomické vzťahy medzi susednými krajinami v rámci EÚ sú veľmi intenzívne. EÚ je založená práve na spolupatričnosti a voľnom pohybe.

Čo je pre Slovensko lepšie? Cesta maximálnej eliminácie šírenia vírusu a ísť formou reštrikcií, zatvárania a obmedzovania pohybu, a tým pádom aj krachu malých firiem, alebo ísť cestou spolužitia vírusom a ochraňovať zdravotne najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva?

Základné poučenie z prvej vlny je, že ekonomiku si nemôžeme dovoliť znovu vypnúť. Firmy ani štát nezvládnu ďalšie zastavenie. Dobrým zistením však je, že vírus SARS-CoV-2 je pre väčšinu obyvateľstva ľahko zvládnuteľný. Je nebezpečný hlavne pre starších, chorých a ľudí s oslabenou imunitou. Ako som už spomínal, toto nám dáva možnosť presnejšie cieliť opatrenia a minimalizovať plošné zásahy. V zásade nemáme na výber dve možnosti. Vírus je tu s nami a už nemáme možnosť zásadne obmedziť ekonomiku a zastaviť život. Musíme preto maximálne chrániť najzraniteľnejších a my ostatní musíme žiť a pracovať. Znovu zdôrazňujem, že pre túto vlnu bude kľúčová zodpovednosť každého jednotlivca voči sebe a svojmu zdraviu. Stále sme v situácii keď neexistuje účinný liek či vakcína. Boj s vírusom tak musí zvládnuť naše telo. Čím lepšie sa staráme o seba, svoje zdravie a imunitu, tým ľahšie prekonáme prípadnú infekciu. Zároveň pre lepšie pochopenie a vnímanie bežnými ľuďmi, by sme mali zasadiť covid do širších súvislostí. Pre zvládnutie epidémie postupne nebudú až tak dôležité denné čísla infikovaných, ale počty komplikovaných priebehov vyžadujúcich hospitalizáciu. Zároveň je potrebné myslieť aj na všetky ostatné diagnózy, aby dostali zdravotnú starostlivosť všetci občania. Myslím, že by pomohlo zverejňovanie kompletnej štatistiky hospitalizácií pre všetky skupiny ochorení.

Finančným výborom prešla novela zákona o covide vo finančnej oblasti, ktorým by sme sa mali vrátiť do normálneho stavu. To znamená povinnosť podania daňového priznania za rok 2019, zaplatiť dane, obnovenie lehôt a konaní. Tvrdíte, že Slovensko je schopné vrátiť sa k normálnemu fungovaniu ekonomiky. Ako ste vyhodnotili, že teraz je ten správny čas?

Nad krízou zďaleka nemáme vyhraté. Budeme musieť lepšie podporovať postihnuté sektory, resp. zmierňovať vzniknuté škody. Zároveň však musíme ekonomike umožniť normálne fungovať. Skôr by som povedal, že normálne fungovanie našej ekonomiky je skôr nutnosťou ako schopnosťou. Aj práve prijatý zákon ukazuje, že nie je iná cesta ako fungovať, aj napriek vírusu. Ďalším odkladom podania daňových priznaní za rok 2019 a zaplatenia daní, by sme problémy skôr zväčšovali. Štát potrebuje platenie daní, aby dokázal zabezpečiť všetky svoje funkcie a aj boj s koronakrízou. Zároveň je tento zákon aj forma záväzku štátu, že musí umožniť podnikateľom pracovať. Ak epidemiologická situácia konkrétnym odvetviach neumožní fungovať, je potrebné nájsť spôsob kompenzácie. Ekonomika je bytostne spojená s ľuďmi, tiež potrebuje dýchať a žiť. Aj v piatok ohlásené opatrenia by mali ísť ruka v ruke s opatreniami na pomoc zasiahnutým sektorom. Najmä kultúre, športu a cestovnému ruchu, kde sme sa od marca celkom nevysporiadali s tým, že desaťtisíce ľudí prišli o príjem.

Čo ak sa znova zavedú opatrenia a ľudia ekonomicky neprežijú a nebudú mať na zaplatenie daní?

Opatrenia musia byť cielené a chirurgicky presné, tak aby neurobili viac škody ako úžitku. Ľudia a aj firmy musia prežiť. Doslovne a aj ekonomicky. Každá kríza je nielen hrozba, ale aj príležitosť. Všetci spoločne - podnikatelia, zamestnanci a štát musíme hľadať príležitosti, aby sme druhú vlnu prežili s čo najmenšími následkami.

Ktoré z doterajších opatrení vám najviac prekáža?

Prekáža mi práve nesystematické zavádzanie a zmeny opatrení. Firmám ale aj ľuďom, je ťažké robiť rozhodnutia v nejasnom a meniacom sa prostredí. Niekedy sa bije celoplošné opatrenie s regionálnym. Inokedy sú v jednej skupine obmedzení zahrnuté aktivity s diametrálne odlišným epidemiologickým rizikom. Častokrát nie je jasný zákonný podklad prijímaných opatrení.

Uvedomuje si vládna koalícia, ako svojimi opatreniami pochovávate šport a kultúru?

Práve opatrenia v kultúre a športe sú príkladom nie ideálnych opatrení v danom čase. Kultúrne i športové podujatia sa vždy pripravujú dlhodobo dopredu. Žiadny organizátor si netrúfne pustiť sa do organizácie podujatia, ak nemá istotu, aké pravidlá budú platiť. Myslím, že v lete mohli byť voľnejšie pravidlá pre kultúrne a športové podujatia, hlavne vo vonkajšom prostredí. Aspoň čiastočne by tak mohli spomínané odvetvia znížiť svoje straty z jarnej vlny. Teraz však všetci cítime, že aktuálna miera šírenia vírusu skutočne nedovoľuje väčšie podujatia. Ak chceme zachrániť kultúru a šport, musí prísť finančná kompenzácia strát. V procese je finančná pomoc pre kultúru v sume 40 mil. eur a hľadajú sa riešenia aj pre šport.