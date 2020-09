Čo si Kočner odniesol z trezoru deň po vražde Kuciaka? To sa nikdy nedozvieme, video z banky už neexistuje

Ako je možné, že záznam už nie je k dispozícii? Polícia si ho vyžiadala neskoro. V čase, keď bol ešte dostupný, sa ho nepokúšala získať ani prokuratúra. Systém ho medzičasom automaticky zmazal. Na informáciu upozornil portál Aktuality v rámci projektu Kočnerova knižnica.

Čo robil v trezore? To sa zrejme nedozvieme

Marian Kočner sa mal podľa obžaloby deň po vražde novinára stretnúť s Alenou Zsuzsovou. Mal jej odovzdať 50-tisíc eur, ktoré napokon cez sprostredkovateľa mali skončiť vo vreckách vykonávateľov popravy. To obaja aktéri pred súdom odmietli. Ich schôdzku pritom potvrdzuje komunikácia cez aplikáciu Threema a lokalizačné dáta mobilov. V odôvodnení rozsudku ale sudcovia uviedli, že okolnosti odovzdania a prevzatia 50-tisíc eur nie sú preukázané a ide iba o domnienku alebo dohad.

Marian Kočner Zdroj: TASR

Po lehote

Podľa Aktualít kamerový záznam banky zo spomínanej náštevy Kočnera v bankových priestoroch medzi dôkazmi chýba. Zákon prikazuje, že banky si takéto záznamy musia uchovávať rok a jeden mesiac. Policajti ale tento termín "prešvihli" o päť dní. K dispozícii už bol len záznam z 27. februára 2018. Teda zo dňa po tom, ako sa verejnosť dozvedela o vražde.

„V čase 11:01 vyberá bezpečnostnú schránku pričom sa pohybuje v priestore, ktorý je iba čiastočne monitorovaný kamerovým záznamom. Aj napriek tomu však vidieť ako v dvoch prípadoch vkladá do pravého vnútorného vrecka na svojej bunde nezistený obsah (o ktorom sa vzhľadom na okolnosti dá predpokladať, že sa nachádzal v bezpečnostnej schránke). V čase 11:02 vkladá bezpečnostnú schránku do určeného boxu a následne sa presúva do kancelárie privátneho bankovníctva,“ citovali Aktuality opis videa s dodatkom, že Kočner následne vyberá zo svojho účtu 50-tisíc eur. Takéto detaily teda mohla polícia zistiť aj z videa z 22. februára 2018, upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Trezory síce polícia navštívila, dokonca ešte v čase, keď záznam existoval, no udialo sa to v rámci vyšetrovania prípravy vrážd prokurátorov a advokáta Daniela Lipšica. Schránka 192, ktorú mala prenajatú Kočnerova exmanželka Karolína, bola už v tom čase prázdna.

Alena Zsuzsová Zdroj: TASR

V druhej, s číslom 29, ktorú si prenajímala Kočnerova firma Správa a inkaso zmeniek, zaistili dokumenty, ktoré ale smerovali k inej kauze, konkrétne k zmenkám TV Markíza. Policajná návšteva sa uskutočnila 4. marca 2019. Záznamy, medzi ktorými by pravdepodobne narazili aj na Kočnerovu návštevu z dňa po vražde novinára, si nevypýtali.

Prečo si ich nevyžiadala prokuratúra, nie je známe. Hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry na otázky Aktualít, prečo to prokurátor Vladimír Turan nenariadil už začiatkom marca 2019 a či takýto dôležitý dôkaz napokon nechýbal aj súdu, reagovala, že v súčasnosti ešte neprebehlo odvolacie konanie. Vec teda nie je právoplatne ukončená.

Ako poznamenal portál, v čase policajnej návštevy v banke ešte polícia ani prokuratúra nemuseli tušiť, že majú pod nosom tak cenný dôkaz práve v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice. K správam z Threemy, ktoré odhalili komunikáciu Kočnera a Zsuzsovej, sa totiž dostali až neskôr.