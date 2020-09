Začali platiť nové opatrenia: Dôležité zmeny pri kultúrnych a športových podujatiach

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Pri kultúrnych a športových hromadných podujatiach sa od piatka započítavajú do počtu osôb iba ľudia v obecenstve. Podávanie občerstvenia je zakázané. Na športových podujatiach je povinné sedenie v každom druhom rade. Hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania sú zakázané s výnimkou svadieb, karov a krstín do 150 osôb. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré je účinné od piatka.