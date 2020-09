Dominik Dán KONEČNE prehovoril: Pravda o tom, prečo ma vyhodili! Prestrelka cez sociálne siete

Spisovateľ, ktorý vystupuje pod pseudonymom Dominik Dán, sa po týždňoch mlčania rozhodol prehovoriť o tom, prečo s ním ministesrtvo vnútra ukončilo pracovný pomer. Rozhodol sa tak urobiť prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde napísal rosziahly príspevok.

"Slovensko zažíva najmasovejšie politické čistky a personálne rošády, aké tu kedy po voľbách boli. Je logické, že také významné, médiami a verejnosťou sledované ministerstvo, akým ministerstvo vnútra dozaista je, nemohlo týmto procesom uniknúť. Dotkli sa aj mojej osoby, no nie spisovateľskej, ale policajnej. Ale pretože všetko so všetkým súvisí a moja literárna činnosť je priamo závislá od policajnej, rozhodol som sa obrátiť na verných čitateľov a dezinformácie, tak razantne a škodoradostne šírené médiami, uviesť na poriadok. Oficiálnym dôvodom môjho prepustenia z ministerstva bolo, že z dôvodu organizačných zmien malo byť v krátkom čase moje pracovné miesto zrušené. Ale z médií som sa dozvedel, že dôvodom môjho prepustenia bolo, že som nič nerobil a iba som si chodil po výplatu. Toto o mne povedal minister, ktorý sa odmietol so mnou stretnúť osobne, ktorého ani nezaujímalo, čo som v skutočnosti robil, čomu som sa venoval, na čom všetkom som sa podieľal, aké bolo moje poslanie," začal Dán.

Pokračuje tým, že o tom, čo v skutočnosti robil na polícii písať nemôže, pretože sa na mnohé vzťahuje služobné tajomstvo. "Stačí, keď prezradím, že v polícii som odpracoval 35 rokov a 280 dní. Za toto obdobie som bol za vykonanú prácu 63-krát odmenený peňažnou odmenou, dostal som 3 písomné pochvaly, 2 vecné dary, 2 medaily prvého stupňa a bol som 3-krát mimoriadne povýšený. Počas mojej kariéry sa na poste ministra vnútra vystriedalo 16 ministrov, pätnásť, asi diletantov, bolo s mojou prácou spokojných, jeden, zjavne odborník, nespokojný," nedáva si servítku pred ústa spisovateľ, podľa ktorého sa stal len "obeťou ľudskej závisti".

Mikulec vracia úder

Bez odozvy neostal ani minister vnútra Roman Mikulec, ktorý tvrdí, že spisovateľ uviedol klamstvá. "To, že si Dominika Dána vážim ako úspešného autora a vyšetrovateľa v čase, keď pôsobil v Policajnom zbore, je fakt. Je mi preto ľúto, že vo výkone nezostal a z nejakých, mne neznámych dôvodov sa pred viac ako 10timi rokmi ocitol na Tlačovom odbore ministerstva vnútra, na oddelení vzťahov s občanmi ako starší referent. Toto oddelenie denne odpovedá na desiatky telefonátov a mailov od občanov. Neprichádza do kontaktu so žiadnymi utajovanými informáciami, alebo čímkoľvek, čo podlieha služobnému tajomstvu," napísal Mikulec.

Podľa neho práve toto “tajomstvo” Dominik Dán použil ako argument, pre ktorý nemohol špecifikovať náplň svojej práce. A to je, podľa Mikulca, skutočne tenký ľad. "Ak bol počas predošlého vedenia poverený úlohami, ktoré podliehajú stupňu utajenia, je pre mňa nepochopiteľné jeho zaradenie na Tlačovom odbore," čuduje sa minister.