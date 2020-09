Túto vládu považujem len za epizódu v politickom živote Smeru-SD, vyhlásil Fico

„Táto vládna koalícia zažije veľmi ťažké a veľmi turbulentné obdobie. Ja považujem túto vládu a túto vládnu koalíciu len za epizódu v politickom živote strany Smer-SD a v mojom politickom živote,“ vyhlásil líder Smeru-SD v diskusii na Tablet.TV. Na margo odchodu časti poslaneckého klubu do novovznikajúceho subjektu Hlas-SD Fico vyhlásil, že týchto ľudí nepovažuje za nepriateľov a za politických oponentov Smeru-SD považuje aktuálnu vládnu koalíciu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Smer-SD podľa neho urobil všetky potrebné stabilizačné kroky a aktuálne sa chce zamerať na veľmi aktívnu ľavicovú opozičnú politiku. „Ľudia, ktorí odišli zo Smeru, sú liberálne orientovaní a bude veľa tém, kde sa ukáže, kde je Smer a kde sú títo ľudia,“ tvrdí Fico. Predsedníctvo Smeru-SD vyzvalo Petra Pellegriniho, aby sa vzdal postu podpredsedu parlamentu, ktorý získal ešte vo farbách tejto strany. Ten avizoval, že tak urobí na najbližšej riadnej schôdzi parlamentu „Je známe, že sme nominovali svojho kandidáta a je ním podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár. Ak budú chcieť hrať (koaliční politici) politické hry, samozrejme, že môžu, lebo na zvolenie je potreba 76 hlasov. Ale ja to takto nevnímam. Sú tu nejaké pravidlá hry,“ povedal.

Opozícii podľa neho tradične patrí aj post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). „V tejto chvíli sme jediná štandardná opozičná strana, ktorá vzišla z volieb. Som zvedavý, čo sa stane, keď teraz skončí funkčné obdobie predsedu NKÚ a my si ho budeme nárokovať,“ naznačil Fico. Strana zbiera podpisy potrebné na parlamentné odvolávanie hneď dvoch členov vlády, ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) a ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina).

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„V prípade pána Hegera celá vládna koalícia a najmä premiér hovoria, že pokiaľ ide o kauzu pána Miškoviča, je to v poriadku. Poskytuje právne služby prakticky každému, kto je vo funkcii vďaka OĽANO. Čo by povedali ľudia, ak by môj poradca bral peniaze na trinástich úradoch?,“ opýtal sa Fico. Krajniakovi vyčíta, že plánuje zrušiť sociálne opatrenia Smeru-SD, za ktoré pritom jeho vlastná strana Sme rodina pred voľbami hlasovala. Namiesto 13. dôchodku, ktorý parlament schválil krátko pred voľbami, bude štát vyplácať sociálnu dávku v maximálnej výške 300 eur. Je to viac, ako po minulé roky štát vyplácal prostredníctvom tzv. vianočného príspevku, ale menej, ako mal dôchodcom garantovať 13. dôchodok. „Všetkých dôchodcov oklamali o stopäťdesiat až tristo eur. Podľa zákona, ktorý platí, bol prijatý vo februári 2020, má starobný dôchodca nárok na 462 eur 13. dôchodku vyplatených v decembri,“ povedal Fico.

Podobne minimálna mzda by sa mala zvyšovať viac, ako bol priemer za ostatné roky, ale menej, ako garantuje legislatíva schválená na sklonku vlády Smeru-SD. „Bolo by to relevantné vtedy, keby chceli otvoriť diskusiu o udržateľnosti verejných financií. Ale čo urobili? Pred pár týždňami došlo k veľkej zmene rozpočtu na rok 2020, prijali deficit v takej výške, že dnes má táto vláda k dispozícii navyše o dvanásť miliárd eur. A oni potrebujú zobrať robotníkovi dve eurá za prácu v noci a dôchodcovi pár eur, ktoré mal dostať? Už nehovoriac o obedoch zadarmo. Veď to bolo významné sociálne opatrenie, ktoré v praxi fungovalo,“ tvrdí Fico.