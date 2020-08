Extrémna trať na Štrbskom plese priniesla ročník plný rekordov: Bežali aj hasiči v 22 kg výstroji

Štrbské Pleso bolo tento rok jednou z mála svetových zastávok, ktorá ostala v kalendári tohto globálneho konceptu. Využili to ženy, muži, štafety, trénovaní bežci, nadšení nebežci, hasiči v plnom 22 kg výstroji, ale aj nováčikovia, ktorí si prišli otestovať kondičku a prekonať vlastné limity. A to z deviatich krajín.

Tretí ročník plný rekordov

Rekordy padali jeden za druhým a Štrbské Pleso má nového kráľa a kráľovnú behu na skokanský mostík, obidvoch zo Slovenska. V mužskej kategórii s prehľadom a náskokom vyhral Jozef Hlavčo s neskutočným časom 03:15.3s, čím stanovil nový traťový rekord. V ženskej kategórii dominovala Eszter Hortobagyová, s fantastickým finišom v čase 04:14.1s prekonala traťový rekord z roku 2018 o viac ako 20 sekúnd, podobne ako Hlavčo.

Zdroj: Matus Zetak - Red Bull Media House

Mužskí víťaz Jozef Hlavčo, ktorý sa venuje behu do vrchu a popri tom aj skialpinizmu, prišiel na preteky Red Bull 400 prvýkrát a hneď sa mu podarilo nastaviť latku novým rekordom skutočne vysoko: „Bola to veľká výzva, môj prvý štart, veľké očakávania. Veľmi som rozmýšľal, akú taktiku zvoliť, trošku som pošetril na kvalifikácii, aby som potom mal viac síl na finále. Finále bolo oveľa náročnejšie, stretli sa v ňom, samozrejme, tí najrýchlejší borci. Trochu ma obklopili, bol som pätnásty, ale v závere, posledných 30 sekúnd, som to rozbalil a podarilo sa mi vyhrať.“

Na štarte aj kajakári

Premiéru na štarte najťažších 400-metrových pretekov mala v Tatrách aj Jana Dukátová a Jakub Grigar. Jana Dukátová si dnes na mostík vybehla v skvelom čase 05:55.0s: „Strašne som sa bála pred štartom, že čo ma čaká. Trávnatú časť som ako-tak dobre zvládla, to som si vravela, že je to celkom ok. Ale keď začal ten mostík, tak začalo aj moje peklo. Tam som sa už musela strašne premáhať. Keď niekto chce zabojovať proti vlastnému telu a prekonať sa, tak aspoň raz za život by si Red Bull 400 mal skúsiť.“

Zdroj: Filip Nagy - Red Bull Media House

Jakub Grigar si prežil aj moment, kedy si povedal, že nevie, či to dotiahne, ale nakoniec úspešne prebehol cieľom a je veľmi rád, že preteky dokončil: „Bolo to brutálne ťažké, naozaj som si ani nepredstavoval, že to bude až takto bolieť. Myslel som si, že za tých 14 rokov, ktoré venujem športu, som už zažil veľa bolesti, ale toto je s tým neporovnateľné. Nielen fyzická, ale aj psychická bolesť na leveli 100! Ak by som do toho šiel znova, tak by som už asi radšej zvolil štafetu.“

Red Bull 400 a história pretekov

Red Bull 400 je svetová séria najťažších behov na strmých skokanských mostíkoch. Lokality, v ktorých sa preteky organizujú, podliehajú jedinému pravidlu - „štvorstovka“ sa môže uskutočniť iba na kopcoch určených k zoskokom na lyžiach alebo na samotných výškových skokanských mostíkoch. V roku 2018 sa premiérovo podarilo preteky priniesť aj do Vysokých Tatier a tento rok sa akcia vracia na rovnaké miesto už po tretíkrát. Na Štrbské Pleso, na veľký mostík (s označením HS 136), ktorý bol pred príchodom pretekov Red Bull 400 naposledy využitý počas lyžiarskej freestyle súťaže ešte v roku 2003. Podujatie organizačne opäť zastrešila agentúra BE COOL.

Myšlienka využitia letných opustených skokanských mostíkov napadla v roku 2011 Rakúšanovi Andreasovi Bergerovi. Výzva bola jasná, behom čo najrýchlejšie prekonať klasickú atletickú 400-metrovú vzdialenosť na netradičnej trati skokanského mostíka. Od konca dopadu až po rozjazdovú lávku, s maximálnym uhlom sklonu 37 stupňov (75% prevýšenie). Red Bull 400 sa tak stal najkratším a najextrémnejším globálnym 400-metrovým behom.