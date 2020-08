Elitnú policajtku preveruje inšpekcia! Vyšetrovateľka sa objavila v Kočnerových správach

Meno elitnej policajtky Bibány Mašánovej sa v správach Mariana Kočnera objavilo niekoľkokrát. Spomína sa najmä v komunikácii s piešťanským podnikateľom Ladislavom Kondrcom cez aplikáciu WhatsApp. Upozornil na to portál Aktuality.sk.

„Maroško, aj mne to vypadlo, keď si spomeniem, napíšem- myslím si že Mašánová,“ píše Kondrc Kočnerovi v decembri 2016. V ďalších správach je žena označovaná ako "teta". Ladislav Kondrc mal Kočnerovi aj preposlať správu, ktorej odosielateľkou mala byť práve elitná policajtka.

„Ahoj Lacko, prosím Ta, súrne potrebujem číslo na Mariána. Nie som v kancli, a aby mi nešli do mojich veci, lebo ho potrebuju kontaktovať kvôli dnešnej mimoriadnej akcii. Ďakujem,“ stojí v správe, ktorú preposlal Kondrc Kočnerovi 26. februára 2018. Bolo to presne v ten deň, keď sa Slovensko dozvedelo o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Z objednávky novinárovej vraždy je obžalovaný práve Kočner.

Mašánová správy poprela

Vyšterovateľka poprela, že by bola ona autorkou správy, ktorú preposlal Kondrc Kočnerovi. "Také niečo sa nikdy v živote nestalo. Určite nie,“ reagovala pre portál Mašánová. Odmietla aj to, že by sa stretla s Kočnerom.

"Ahoj Maroško, hovoril som s ňou osobne, teta bola v pohode, po Tvojom návrate platí, tak ako sme hovorili, potom zladíme iba terminy, aby obom vyhovovali, čaves,“ písal Kondrc 9. júla 2017. Stretnúť sa mali na čerpacej stanici. Mašánová to však odmieta.

"V živote som sa nestretla s nikým na pumpe. Už sa ma na to pýtali aj nadriadení a odpoveď je nie. Nikdy som sa s ním neformálne nestretla. Veď ja ho stíham vo viacerých veciach,“ uviedla na Kočnerovu adresu. Kočnera vraj videla len na výsluchoch či vo väzbe.

Preveruje ju inšpekcia

Bibiánu Mašánovú preveruje policajná inšpekcia. "So spomínanou vyšetrovateľkou urobil jej nadriadený pohovor, počas ktorého údajnú komunikáciu vysvetlila. Keďže by podľa správ mohlo ísť o spáchanie trestného činu, vec postúpil na inšpekciu,“ napísala portálu hovorkyňa polície Andrea Dobiášová.

„Problémom možného ovplyvňovania vyšetrovateľky Marianom K. sa úrad inšpekčnej služby zaoberá. Príslušníci preverujú všetky im dostupné materiály, z ktorých by mohla vyplynúť protiprávna činnosť príslušníkov polície,“ informovala Petra Friese z komunikačného odboru rezortu vnútra.