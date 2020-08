KORONAVÍRUS Ministerstvá rokujú o odmenách pre ľudí pracujúcich v prvej línii počas pandémie

"Návrh mimoriadneho finančného ocenenia ku mzde týchto zamestnancov je v procese prípravy, aktuálne sa zaoberáme nastavením podmienok vyplácania mimoriadnej odmeny," uviedla aj hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Veronika Husárová. O podrobnostiach je podľa Ministerstva financií SR ešte predčasné hovoriť. Ministri zdravotníctva aj práce sa poďakovali všetkým, ktorí pracovali počas koronakrízy v prvej línii.

Zamestnanci nemocníc a pracovníci zariadení sociálnych služieb v Česku, ktorí v dôsledku pandémie nového druhu koronavírusu pracovali v rizikovom prostredí, budú mať nárok na mimoriadne finančné odmeny. České ministerstvo zdravotníctva spustilo dotačný program, v rámci ktorého rozdelí medzi poskytovateľov lôžkovej starostlivosti približne 11 miliárd korún. Informovala o tom vo štvrtok televízia ČT24. Každý zdravotník tak dostane zhruba 25.000 korún. Pracovníci v administratíve, údržbári alebo upratovačky by mali získať za obdobie od marca do konca mája odmenu vo výške do 10.000 korún. (1 EUR = 26,097 CZK)