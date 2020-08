Alarmujúca situácia vo Vranove: Bez teplej vody už desiaty deň! Ľudia zúria, primátor mal konať skôr

Minulý týždeň v utorok sa Vranovčania zobudili do iného rána. Prestala tiecť teplá voda. Na pár hodín sa to môže stať ako banalita. No obyvatelia sú odkázaní na núdzové riešenie už desiaty deň. Voda im netečie od 27. júla. Dôvodom je odpojenie všetkých kotolní od dodávok plynu, pôvodne boli odpojené len dve. Spoločnosť Team Energo SK, ktorá v meste dodávala teplo a teplú vodu, neuhrádza riadne a včas svoje finančné záväzky za združenú dodávku zemného plynu jeho dodávateľovi. Mestskí poslanci poverili primátora, aby so spomenutou firmou vypovedal zmluvu. Momentálne sa hľadá náhrada. Ľudia sú zo stavu v meste zúfalí.

Firma prestala platiť, ľudia nemajú teplú vodu

Občania sú bez teplej vody už deviaty deň. Už minulý týždeň v pondelok sa na dverách niektorých panelákov objavil oznam. Primátor uviedol, že tento stav môže podľa najhoršieho scenára trvať aj viac ako 15 dní. Odpojených je v súčasnosti všetkých 26 kotolní. „V tomto období sú mimo prevádzky všetky kotolne v správe spoločnosti Team Energo SK z dôvodu pozastavenia dodávky plynu, ako aj z dôvodu hromadnej výpovede zamestnancov spoločnosti,“ uviedla pre Topky hovorkyňa primátora Eva Fedorňáková. „Toto už úplne narušilo dôveru k spoločnosti Team Energo SK. Z tohto dôvodu ma mestské zastupiteľstvo poverilo, aby sme ukončili tento zmluvný vzťah,“ uviedol ešte minulý týždeň Ragan. Zmluva mala platiť približne desať rokov.

Minulý týždeň bol na mestskom zastupiteľstve prijatý zámer na nájom inou súkromnou spoločnosťou. Ide o firmu CEMED, s. r. o., ktorej jediným konateľom je v súčasnosti okresný predseda ĽSNS vo Vranove nad Topľou Jozef Mihalčin. Momentálne ho rieši NAKA pre jeho vyjadrenia vo videu, v ktorom hovoril o tom ako skopával Rómov do rieky. „Predbežne som súhlasil s tým, že keď sa s mestom dohodneme na určitých podmienkach, tak som schopný to prevádzkovať ďalej. Keď sa plyn zapne, tak do dvoch dní by mala byť obnovená dodávka teplej vody,“ povedal Mihalčin.

Koncom minulého týždňa mestská rada zobrala zmluvu o budúcej spolupráci na vedomie. „Predmetná zmluva bola doručená 31. júla na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby bolo možné prideliť nájomcovi licenciu v čo najskoršom termíne,“ uviedla hovorkyňa. Mesto je aj naďalej v rokovaní s viacerými subjektmi – so spoločnosťou dodávajúcou plyn, s ministerstvom hospodárstva, s ÚRSO, ale aj so spomínanou Team Energo SK. „Situáciu intenzívne riešime a snažíme sa nájsť rýchle riešenie. S primátorom mesta komunikujeme. Výsledok by mal byť známy v najbližšej dobe,“ reagovala pre Topky spoločnosť Team Energo, ktorú zastupuje Petr Horák. Na otázku, kde konkrétne nastal problém, sa už nevyjadrili.

Budúcu zmluvu rieši ÚRSO

Zmluvu o budúcej spolupráci už rieši Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. „Spoločnosť CEMED, s.r.o. doručila dňa 31. 7. 2020 úradu žiadosť o vydanie povolenia. Týmto dňom začalo konanie vo veci vydania povolenia na podnikanie. Ak bude žiadosť obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o tepelnej energetike, úrad vydá rozhodnutie. Vzhľadom na krízovú situáciu vo Vranove nad Topľou úrad koná bezodkladne,“ uviedol pre Topky hovorca úradu Radoslav Igaz.

Ragan rokuje za zatvorenými dverami

Spoločnosť musí podať návrh na cenu tepla. „Ak bude v súlade splatnou legislatívou, úrad schváli rozhodnutím a tým pádom bude mať spoločnosť CEMED, s.r.o splnené podmienky na podnikanie v tepelnej energetike,“ dodal. V tejto fáze však ide o tzv. zmluvu o budúcej zmluve. Návrh síce bol odobrený na mestskej rade, kde boli prizvaní aj poslanci, ktorí ho vzali na vedomie, no to ešte nie je konečná. Pokiaľ ÚRSO udelí licenciu firme CEMED, s. r. o., zmluvu ešte musí schváliť mestské zastupiteľstvo.

Nešlo však o zvyčajný postup schvaľovania. V takomto prípade by malo podľa jedného z poslancov zmluvu ešte pred predložením ÚRSO schváliť zastupiteľstvo. „Je to neštandardný spôsob. Primátor rád rokuje za zatvorenými dverami,“ uviedol pre Topky Igor Pribula, jeden z mestských poslancov, ktorý Raganovu politiku dlhodobo kritizuje. „Primátor deň na to (po odobrení zmluvy, pozn. red.) šiel na ÚRSO informovať o výpovedi Team energo a o zmluve o budúcej zmluve s firmou Cemed so žiadosťou o vydanie licencie. Zároveň prebieha snaha o prevzatie majetku od Team energo,“ uviedol opozičný poslanec za stranu Spolu.

Problém je dlhodobý, aj vinou primátora

Poslanci vyjadrili nespokojnosť na mestskom zastupiteľstve aj nad tým, že spoločnosť prevádzkujúca celú tepelnú sústavu v meste zatiaľ neplní svoj záväzok investícii do nej. Stav kotlov pritom viacerí označili za kritický. Podľa opozičného poslanca je problém s tepelným hospodárstvom v meste dlhodobý. Napriek tomu, že Ragan takisto vyjadril pochybnosti nad tým, či chce Team Energo realizovať investície, Pribula tvrdí, že veľkým pričinením tohto problému je benevolentný záujem o správu majetku mesta práve zo strany súčasného primátora.

Mestskí poslanci na rokovaní z 27. júla Zdroj: vranov.sk

„Zmluvu s prevádzkovateľom Bukóza Energo upravil šiestimi dodatkami, ktoré boli pre mesto nevýhodné. Nájomca do tepelného hospodárstva neinvestoval a riešil len havarijiné stavy. Vyvrcholením bolo odstúpenie nájomného vzťahu spoločnosti Team Energo, ktorá neopravovala ani havarijné stavy, zálohové platby občanov použila niekde inde a prestala platiť plyn, zamestnancov a subdodávateľov,“ povedal pre Topky Pribula.

Stále si nájde poslancov

Ozývajú sa hlasy, že primátor schválil dodatky k pôvodnej zmluve neštandardným spôsobom, teda bez súhlasu poslancov. Zdá sa však, že podporu nakoniec našiel. „Dodatky primátor schválil v zastupiteľstve. Stále si nájde poslancov, ktorí buď nerozumejú o čo ide, alebo kapitalizujú svoj mandát,“ reagoval Pribula.

Situácia sa skončila odstávkou plynu dvoch kotolní a následnou okamžitou výpoveďou spoločnosti Team Energo SK. „Tá odstavila všetky kotolne a tak má mesto od utorka (28. júla, pozn. red.) odstavené všetky kotolne,“ uviedol Pribula s tým, že firma CEMED by mala podľa rokovaní prebrať tepelné hospodárstvo na dva roky. „Postup hodnotím ako mimoriadne riešenie, no je to odďaľovanie agónie, nakoľko malo do spoločnosti vstúpiť aj mesto a podieľať sa na koncepcii modernizácie tepelného hospodárstva,“ dodal.

Pochybná firma a petícia proti Raganovi

Sťažnosti obyvateľov sa týkajú najmä neriešenia situácie. Primátor Vranova pritom v jednom zo svojich vyjadrení uviedol, že o tejto situácii vie už mesiace. Prečo teda situáciu neriešil skôr? „Vedenie mesta od začiatku túto situáciu nepodceňuje, nepretržite rokovalo a aj v tomto období rokuje s viacerými subjektmi - Team Energo, so spoločnosťou dodávajúcou plyn, ako aj s ostatnými inštitúciami, či už s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, s ministerstvom hospodárstva a ďalšími. Zároveň o tejto situácii viackrát informoval poslancov MsZ, a to nielen na rokovaniach MsZ,“ reagovala na otázku hovorkyňa primátora s tým, že za zniknutú situáciu môže Team Energo SK a mesto má voči správcovi vyrovnané všetky záväzky.

V meste už koluje aj petícia na odvolanie Jána Ragana z postu primátora mesta. Mesto však nič také neeviduje. „Mesto neeviduje žiadnu petíciu,“ uviedla Fedorňáková. „O petícii som počul, no neviem kto ju organizuje a s akým úspechom. Vranovčania majú primátora, akého si vybrali,“ reagoval na petíciu Pribula. Problém s firmou Team Energo SK pretrváva už niekoľko mesiacov. Spoločnosť mať viac veriteľov a do jej platobných procesov má vstupovať aj banka.

Firma Team Energo Sk však nemá problémy len s mestom. Má podlžnosti aj voči štátu. Podľa stránky FinStat a centrálneho registra pohľadávok štátu dlhuje spoločnosť Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre k 13. marcu tohto roka 16 680 eur. Sociálna poisťovňa eviduje zo strany spoločnosti dlh vo výške 26 971 eur. Rovnako má spoločnosti aj nedoplatok preddavku poistného u dvoch poisťovní (VšZP a UNION) spolu vo výške 8 157 eur. Team Energo SK prevzala tepelné hospodárstvo mesta do svojho nájmu odkúpením časti spoločnosti Bukóza Energo ešte začiatkom rok 2019.

Obyvatelia sú rozhorčení, primátor to riešil dlhšie

„Tú teplú vodu úplne vypni, lebo ti ju riadne zaúčtujú!“ ozýva sa v uliciach Vranova. Ľudia si tam vymieňajú rady a upozorňujú sa navzájom. Ako zohrievať vodu, ale aj na to, že sa voda účtuje ako teplá, aj keď z teplého kohútika tečie studená. Za kotolne neboli uhradené faktúry. Situácia sa týka stoviek domácností. „V tomto období majú teplú vodu iba obyvatelia žijúci v rodinných domoch a v bytových domoch s vlastnou kotolňou,“ povedala Fedorňáková. Vranovčania sú z tejto situácie rozhorčení a musia pristúpiť k núdzovým riešeniam. Vyspovedali sme niekoľkých obyvateľov mesta, ktorí si neželali byť menovaní.

Podľa miestnej obyvateľky zo sídliska Okulka sa to dalo očakávať. „Nakoľko sa zaujímam o dianie v meste, viem, že niektorí poslanci primátora upozorňovali na zlý technický stav kotolní, neplatenie miezd zamestnancom kotolní zo strany firmy Team Energo. Neplatenie za plyn a následné vypnutie bola otázka času,“ uviedla pre Topky. „Na júnovom mestskom zastupiteľstve sa o tom rozprávalo, primátor reagoval spôsobom, že to rieši. Bola som zhodou iných okolností tam. Takto to dopadlo,“ dodala.

Ak by im došla trpezlivosť skôr, nemuselo to zájsť tak ďaleko

V pondelok 27. júla si obyvatelia Okulky našli na vchodoch bytoviek oznam, že bude odstávka na neurčito. „V článku v novinách som zachytila, že to bude minimálne 15 dní. Na stránke Mesta je ešte príspevok, že mestu došla trpezlivosť. Myslím si, že im mohla dôjsť trpezlivosť skôr, možno by to nezašlo až tak ďaleko,“ uviedla obyvateľka Okulky, ktorá by v tomto prípade očakávala väčšiu informovanosť, napríklad aj cez mestský rozhlas. Bežné činnosti zvládajú ako päťčlenná rodina relatívne dobre. „Horšie je to s hygienou, chodíme s sprchovať k známym alebo si vodu zohrievame a splachujeme sa,“ uviedla pani z Okulky.

„Už sme sa skúšali aj osprchovať v studenej vode, ktorá je momentálne z teplého kohútika znesiteľnejšia ako zo studeného, ale vtedy to ráta vodomer akoby sme používali teplú vodu. Možno by si spoločenstvá vlastníkov bytov mali v takom prípade odpísať stavy vodomeru teraz a potom v čase, keď sa to vyrieši a platiť za to množstvo spotrebovanej vody ako za studenú,“ dodala.

Vďačná téma predvolebného boja

S tým, že sa o situácii hovorilo dostatočne dlho súhlasí aj obyvateľ sídliska Juh. „Ľudia za to zodpovední dopustili, že to dôjde až takto ďaleko. O tom, v akom je stave tepelné hospodárstvo vo Vranove, sa hovorilo (a bola to vďačná téma) pri predvolebnom boji o post primátora mesta a poslancov do mestského zastupiteľstva,“ uviedla. Rovnako zle hodnotí aj informovanosť zo strany mesta. „Sledujem len miestne internetové médiá a stránku mesta, takže oficiálnych informácií mám len toľko, čo zodpovední „pustia medzi občanov“,“ uviedol obyvateľ jedného z panelákov na Juhu.

„Chýba mi však napríklad oficiálna informácia pre predsedov SVB, ktorí by to posunuli ďalej vlastníkom bytov. Podľa mňa by to vo v kultúrnej spoločnosti malo tak nejako vyzerať,“ dodal na margo informovanosti. Postup mesta v celej veci je podľa nej vlažný a alibistický. „Niektorí poslanci (sú poslancami aj dnes) zabudli, že pri hlasovaní o odovzdaní tepelného hospodárstva súkromnej firme hlasovali ako hlasovali. A teraz ako prví poukazujú na „chybné rozhodnutie z minulosti“,“ zhodnotil.

Vodu nám vypli bez upozornenia

„Je zarážajúce a neospravedlniteľné, že mesto nezasiahlo už v tom čase, keď dobre vedelo, že firma neplní dohody a neinvestuje a nezveľaďuje jej zverený majetok ako sľúbila,“ povedal obyvateľ sídliska Juh, ktorý je v týchto dňoch rovnako ako mnoho ďalších Vranovčanov odkázaný na rýchlovarnú kanvicu a turistiku za hygienou k známym alebo k rodine, ktorí nie sú odkázaní na mestské kotolne.

Obyvateľka ďalšieho z veľkých vranovských sídlisk Lúčna je takisto z celej situácie rozhorčená. „Zo dňa na deň nám prestala tiecť teplá voda bez akéhokoľvek upozornenia,“ uviedla pre Topky. Nie všetky sídliská boli zrejme o odstávke informované. „Mesto sa zatiaľ nevyjadrilo absolútne k ničomu. Bez upozornenia nám vypli vodu a vôbec ani netušíme, dokedy nám teplá voda nepotečie. Mesto čuší, nevyjadruje sa a o ničom nás neinformuje. Sme ako zvieratká v klietke,“ povedala.

S malým bábätkom je o to ťažšie situáciu zvládnuť. „Ako môžem zvládať takúto situáciu? Vonku je horúco, netečie teplá voda. Keď si vodu zohrievame v hrnci v byte máme saunu, nielenže je dusno z horúčav, ešte aj z rozpálených hrncov sa nahrieva byt. Strašné. A najhoršie je, že nevieme dokedy táto situácia bude trvať,“ uviedla. „Vrchol všetkého je, že merače nám zaznamenávajú užívanie teplej vody, aj keď z kohútika tečie ľadová voda. Aspoň na toto mohlo mesto upozorniť!“ rozhorčila sa pani, ktorá si myslí, že kompetentní by za to mali niesť následky. „Môžu sa hanbiť, že bez akéhokoľvek upozornenia, oznámenia alebo informovania sme ostali bez teplej vody, o to viac počas takýchto horúčav,“ dodala.