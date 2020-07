Polícia kontrolovala preťaženosť nákladných vozidiel: Udelila viaceré pokuty

BRATISLAVA – Bratislavskí dopravní policajti v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou kontrolovali pri odpočívadle Sekule na diaľnici D2 smerom do Bratislavy preťaženosť nákladných vozidiel. Výsledkom sú pokuty v celkovej výške 3640 eur, ale aj zadržanie osvedčení o evidencii vozidla či vodičského preukazu. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

"Počas meraní nápravových zaťažení zistili policajti až 17 preťažených vozidiel, za čo vodičom uložili pokuty v celkovej výške 3640 eur, zadržali štyri osvedčenia o evidencii vozidla, štyri tabuľky s evidenčnými číslami vozidla a jeden vodičský preukaz," približuje polícia.

V tejto súvislosti apeluje polícia na vodičov, aby si uvedomili, že preťaženému vozidlu sa menia jazdné vlastnosti, predlžuje sa jeho brzdná dráha, čo má veľký vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. Pripomína tiež, že takýto priestupok sa považuje za porušenie zákona.

Policajt je pritom oprávnený zadržať vodičský preukaz a v správnom konaní hrozí vodičovi pokuta od 150 do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov. V blokovom konaní mu hrozí pokuta do 650 eur. "Keďže vykonávanie takýchto kontrol sa preukázalo ako opodstatnené, budeme v nich aj v budúcnosti naďalej pokračovať," dodáva polícia.