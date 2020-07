Čo vraveli vtedy a čo dnes? POROVNANIE Dankovej a Kollárovej kauzy: Niektorí politici zrejme zmenili názor

V minulosti nastala zaujímavá situácia práve počas odvolávania Andreja Danka na novembrovej schôdzi parlamentu v roku 2018, kedy mali aj politici z dnes už vládneho hnutia Sme rodina čo povedať. Vtedy však ešte netušili, že v budúcnosti budú stáť za svojim predsedom pri veľmi podobnej kauze. Je síce rozdiel vziať celú prácu ako Danko a vziať jej časť, princíp však ostáva rovnaký. Napriek silným rečiam, ktoré mal Kollár v minulosti, ostáva šéfom parlamentu.

Kollár v roku 2018

Jedným z hlavných rečníkov je práve Boris Kollár, ktorý najskôr tvrdil, že Danko ho svojim napísaným príhovorom skoro uspal, no potom do toho pustil emócie. Vzápätí však prešiel na svoju osobu. „Ja som všetko vysvetlil. Keď niečo bolo, postavil som sa a odkomunikoval som. Pred všetkými, kto sa pýtal, tak som tam stál a odpovedal som na každú jednu otázku, aj keď nepríjemnú. Ale odpovedal som až do úplného konca, neutekal som, nič som neschovával, lebo nemám čo tajiť,“ hovoril nahlas za rečníckym pultom Kollár.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Takých ako vy sme bili kýblikmi po hlave

Kollár Dankovu rigoróznu prácu počas odvolávania v roku 2018 prirovnal k spomienkam z detstva. „Kedysi, keď sme boli malé deti na pieskovisku, ak som niečo urobil a rozkopal som nejaký ten koláčik, tak som sa priznal a povedal „dobre, tak som to spravil“. Už tam sme sa to učili, na tom pieskovisku. A ty si čo robil? Utiekol si? Schoval si? Utajil si sa? Nebol si to ty? Takých sme bili tými kýblikmi po hlave. Ty si to nesieš celý život, až kým si sa dopracoval nejakou divnou zhodou okolnosti sem do tohto parlamentu, ktorý vedieš,“ skončil Kollár, pričom mu z opozičných lavíc tlieskali viacerí poslanci.

Dnes si sype popol na hlavu

Potom, ako sa prevalila kauza Kollárovej diplomovky, musel pripustiť, že urobil chybu. "Možno som aj ja urobil chybu. Cez to všetko som prácu obhájil a zhoda je 24 percent. Áno, niektoré state som zobral z internetu, mal som vtedy veľa práce. Nie je to pekné, ospravedlňujem sa za to. Ale nie je to dôvod, aby som nepristúpil k záverečnej skúške a nespravil ju," povedal viackrát Kollár na posledných brífingoch počas posledného mesiaca. Neustále však dodáva, že sa nebude ospravedlňovať, lebo nemá za čo. Neskôr povedal, že titul nebude používať, kým bude v politike.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa Pčolinského svetoví politici odstupovali pre menšie prehrešky

Počas rovnakej schôdze, keď sa odvolával z funkcie Andrej Danko si na jeho adresu neodpustil poznámky ani Kollárov kolega a podpredseda Sme rodina Peter Pčolinský. „Ja si myslím, že Viliam Paulíny-Tóth (prvý predseda SNS v roku 1871 pozn. red.), keby dnes videl, kam to Andrej (Danko pozn. red.) dotiahol, tak ho prefacká. Dnes tu musí stáť a obhajovať či ten titul Judr., ktorý ináč už tak zľudovel „Judr. Jak ukradnúť druhému rigorózku“, či ho nadobudol v súlade s nejakými predpismi alebo nie,“ vyhlásil vtedy Pčolinský.

Zdroj: Topky/Maarty

Pčolinský vtedy tiež pripomenul, že v okolitých krajinách odstúpili pri podozrení z falšovania českí ministri, maďarskí prezident, či politici v Nemecku.

V utorok boli pripravení aj odísť z vlády

Keď sa však v roku 2020 začala riešiť Kollárova diplomovka, postupne zmenil rétoriku. "Hnutie Sme rodina pevne stojí za svojím predsedom, to znamená, že hnutie Sme rodina v plnej miere podporuje predsedu Národnej rady SR," povedal Pčolinský a okrem iného pred utorkovým odvolávaním Kollára hovoril o tom, že sú v prípade vyslovení nedôvery odísť z koalície. Sám Pčolinský má pritom vo vlastnej záverečnej práci pasáže, ktoré odkopíroval zo servera referaty.sk.

Krajniakovo salto

Ďalší obrat názorov predviedol aj dnes už minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina. Ten pred novembrovom odvolávaní Andreja Danka v roku 2018 vyhlásil, že záslužnosť titulov má zmysel. „Nechali by ste operovať dcéru u lekára, ktorý titul získal podvodom? A my necháme riadiť štát človeka, ktorý získal titul podvodom," povedal vtedy Krajniak.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Po tom, ako vyplávali na povrch informácie o Kollárovej diplomovke, začal Krajniak opakovať tú istú formulku v súvislosti s Kollárovou vyše 24-percentnou zhodou, s ktorou predstúpil pred štátnicovú komisiu. "Myslím si, že pán predseda Kollár včera ukázal oficiálny výstup z testu, ktorým sa hodnotia takéto práce. Myslím si, že ten výstup bol v poriadku," obhajoval Kollára minister práce.

Matovičove názory zostali, no ráznych krokov sme sa nedočkali

Známe citáty počas odvolávania Andreja Danka v roku 2018 zazneli aj z úst už terajšieho premiéra Igora Matoviča. „Vy (Danko pozn. red.) ste vo svojom vystúpení povedali, že toto nie je problém Andreja Danka, toto je problém post-komunistických štátov. Čiže, ukradnúť – nepriznať sa – zatĺkať, to je problém post-komunistických štátov nie problém Andreja Danka. Naozaj mi to pripomenulo, ako si povedal (Kollár počas rozpravy pozn. red.), to pieskovisko. My sme takýchto faganov, keď neboli schopní si priznať najmenší problém, ktorý spáchali, buď sme sa s nimi nehrali, alebo ako ty hovoríš – s kýblikom po hlavičke,“ hovoril vtedy líder OĽaNO.

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

„Človek, ktorý chodí po Národnej rade hrdo ako páv a zakrýva sa historickými osobnosťami by sa mal v prvom rade pozrieť do zrkadla a povedať si, že okradol 200 zamestnancov, ktorým nevyplatil mzdy, okradol štát, ktorému nevyplatil privatizačnú sumu pri Lesostave Revúca, v súvislosti s týmto tunelom okradol sociálnu a zdravotnú poisťovňu, privlastnil si kapitánske výložky, ktoré mu nepatria a ukradol sfalšovanú rigoróznu prácu. Keby mal takýto človek trošku svedomia, dávno by odstúpil sám,“ povedal v tom isto čase Matovič. „Ľudia vo vyspelej Európe odstúpili z verejných funkcií za maličkosti. Danko to však zrejme nedokáže.“ dodal šéf OĽaNO.

Keď prišlo na vyjadrenia ku Kollárovej práci, Matovič o nej v RTVS prehlásil, že odkopírovať časť práce školiteľa bez citovania je „v podstate zlodejina“. Dlhodobo však zdôrazňuje, že Kollár by v prípade odvolania odišiel z koalície a vláde by tak zostala krehká väčšina poslancov. "Ak chceme robiť na Slovensku zmeny, musíme udržať vládu s ústavnou väčšinou," hovorí už dnes premiér Matovič. „Nikdy som nepovedal, že práca Borisa Kollára nie je problém,“ opakuje predseda vlády. „Najskôr by sa mala kritika zniesť na systém, kde nebola práca školiteľa, potom na školiteľa, ktorý pustil prácu,“ hovoril Matovič. „Ja by som lynčoval školiteľa, dnes rektora slávnej skalickej univerzity. To by mal byť objekt nášho záujmu,“ hovorí o práci líder OĽaNO. Po prevalení kauzy zdôraznil, že Kollára o odstúpenie žiadať nebude. Kollár napokon nebol odvolaný ani na 9. schôdzi NR SR, kedy boli v tajnom hlasovaní za jeho odchod len štyria poslanci.

Remišová vyzývala obidvoch

Ani súčasná ministerka pre informatizáciu nenechala Dankovú rigoróznu prácu bez povšimnutia. „Andrej Danko aj z titulu svojej funkcie – je druhým najvyšším ústavným činiteľom – by mal prácu zverejniť a nedemoralizovať vysoké školstvo a nezneucťovať svoju funkciu,“ vyhlásila v roku 2018 ešte ako opozičná poslankyňa. „Mal buď prácu zverejniť, alebo ak je s ňou problém, vzdať sa funkcie predsedu parlamentu,“ dodala.

Zdroj: Topk/Ján Zemiar

Kollárová diplomovka je teraz však v priamom dotyku s vládnou koalíciou, ktorou je súčasťou, no Remišová sa od stavu tejto práce dištancuje. "Problém s diplomovkou je osobným problémom predsedu národnej rady Borisa Kollára a nie je to problém koalície," povedala už dnes ministerka Remišová, pričom Kollára spolu so stranou Za ľudí ešte pred týždňom vyzvala na vyvodenie politickej zodpovednosti. Na to isté kedysi vyzývala aj exšéfa parlamentu Danka.

Branislav Gröhling chce zmeniť systém

Ku Dankovej rigorózke sa vtedy člen SaS Branislav Gröhling ako expert na školstvo vyjadril pomerne ostro. „Najhoršie na tejto kauze je, že to dáva signál mladým, že na jednej strane chceme, aby tu ostali, aby študovali a pozdvihli kvalitu vysokých škôl, a na strane druhej im dávame takýto príklad,“

Súčasný minister školstva Gröhling už však pri Kollárovej záverečnej práci nebol taký priamočiary ako v prípade tej Dankovej a po prepuknutí kauzy sa neustále nechával počuť, že chce počkať na prešetrenie tejto práce až tak zaujme stanovisko. „Nechcem tomu dávať politický segment a cez médiá posielať nejaké odkazy. Určite však chceme vrátiť vážnosť titulom. Boris Kollár je rovný človek, ktorý sa ku všetkým problémom postavil čelom. Verím, že aj k tomuto sa takto postaví, vysvetlí to a vyvodí nejakú politickú zodpovednosť,“ povedal po zasadaní vlády počas júna 2020 Gröhling.

Sám mal vyššiu zhodu ako Kollár

Nakoniec zverejnil status, v ktorom hovorí aj o svojej práci, ktorá mala dokonca vyššiu zhodu ako tá Kollárova. Podľa neho záleží od odboru či školiteľov. "Kontrola originality cez percento zhody sa robí od roku 2011. Je to pomôcka, ktorá ukazuje, ako sa využívajú iné zdroje. Percento zhody však neodhaľuje, či je práca plagiát alebo nie," uviedol Gröhling. Ako tvrdí, niekto môže mať prácu so zhodou päť percent a bude to plagiát a niekto so zhodou 35 percent a bude to originál.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Sám si preveril, akú zhodu zistí systém na kontrolu záverečných prác v prípade jeho diplomovky, ktorá je z oblasti práva a obhájil ju v roku 2009. Systém funguje od roku 2010. Z kontroly originality mu vyšla zhoda 31 percent. "Aj podľa dnešných pravidiel je to pre oblasť práva v poriadku," skonštatoval. Ministerstvo práve v týchto dňoch chce prísť s novelizáciou zákona v kontexte titulov a aj ich možné odoberanie v prípade plagiátorstva.