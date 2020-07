Bizarné pojednávanie prinieslo šokujúcu informáciu: Kotleba zapiera otcovstvo dcérky!

Malá Janette nemá byť dieťaťom Mariana Kotlebu. Zástanca tradičnej kresťanskej rodiny zapiera jej otcovstvo. Informoval o tom denník Nový čas. Dievčatko prišlo na svet 10. mája tohto roku, teda po tom, ako dvojicu oficiálne rozviedli. Už v čase rozvodového konania však bolo jasné, že Frederika nosí pod srdcom dieťa.

Bizarné súdne pojednávanie

Frederika sa uplynulý utorok znova dostavila na súd v Banskej Bystrici. Riešilo sa zapísanie mena jej vyše dvojmesačnej ratolesti. Prečo sa však takéto bizarné pojednávanie vlastne uskutočnilo? Kotleba podľa denníka nepodpísal rodný list bábätka s menom Janette Kotlebová.

Marian Kotleba Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Do súdnej siene síce nezavítal, čo odôvodnil pracovnými povinnosťami, no v písomnom vyhlásení jasne uviedol, že nie je biologickým otcom maloletej. To má v pláne preukázať aj v konaní o zapretí otcovstva, čo potvrdil na pojednávaní jeho právnik.

Frederika priznala neveru

To, že dieťa nie je Kotlebovo, priznala svojim vyjadrením aj samotná Frederika. Potvrdila totiž, že ešte počas manželstva došlo k nevere. Meno Janette podľa jej slov vybrala s biologickým otcom.

Frederika zmenila aj farbu vlasov, je z nej brunetka. Zdroj: Jan Zemiar

"K určeniu mena maloletej ešte neprišlo, lebo môj bývalý manžel, keď bol ešte udaný ako otec dieťaťa, nepodpísal sa pod rodný list dieťaťa. K určeniu otcovstva ešte neprišlo. Ja ju od začiatku oslovujem ako Janette,“ skonštatovala pred súdom.

Súd napokon požiadavku akceptoval. Určil, že dieťa, ktorého otcom je oficiálne a papierovo stále Marian Kotleba, sa bude takto volať krstným menom.

V spoločnosti žien

O skrachovanom vzťahu šéfa ĽSNS sa hovorilo dlhšiu dobu pred rozvodom. Informácie o nepokojoch v manželskom kruhu Kotlebovcov sa začali šíriť sociálnymi sieťami už v priebehu leta 2019, keď predseda extrémistickej strany cestoval do Egypta bez svojej polovičky, a to dokonca opakovane. Namiesto toho sa pri ňom objavila neznáma brunetka, či neskôr aj sexi krátkovlasá blondínka.

Zdroj: Facebook/Zomri

Marian Kotleba a Frederika Kotlebová, rodená Pospíšilová, sa mali zoznámiť v roku 2011. Vtedy 16-ročnú dievčinu napadla skupina piatich Rómov, ktorí ju dobili do bezvedomia. V jej prípade sa angažovala aj strana ĽSNS. Zrejme vtedy si padli do oka a o tri roky sa zobrali. Po dvoch rokoch sa im narodil syn Ľudovít. Ako prvý o rozvode informoval Nový Čas.