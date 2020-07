Horúčavy lákajú k vode: Veľký ZOZNAM, kde je bezpečné kúpať sa, ktoré kúpaliská neotvoria?

Prírodné kúpaliská (PK) a prírodné vodné plochy

Banskobystrický kraj: Plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici; Teplý Vrch – Pláž ORMET; Zelená voda – Kurinec, Teplý Vrch – pláž Drieňok

Bratislavský kraj: Zlaté Piesky; Slnečné jazerá Senec, Vajnorské jazero; Ivanka pri Dunaji

Košický kraj: Pod Bukovcom; Ružín; Turzovské jazero; Jazero Úhorná

Prešovský kraj: Veľká Domaša – Valkov

Trenčiansky kraj: Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom; VN Duchonka

Trnavský kraj: Šulianske jazero

Žilinský kraj: Liptovská Mara – Liptovský Trnovec

Vybavovanie žiadosti o povolenie prevádzky stále prebieha: PK pri brehu jazera v areáli Thermalparku Dunajská Streda; RO Kunovská priehrada, Sobotište, Veľká Domaša – Tíšava; PK Delňa.

Počas tohtoročnej kúpacej sezóny nebudú na kúpanie využívané prírodné vodné plochy: Dolno Hodrušské jazero (jazero po rekonštrukcii ešte nie je naplnené vodou) ; Ružiná – pri obci Divín; Ružiná – pri obci Ružiná (rekonštrukcia VN).

Umelé kúpaliská

Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa 63 kúpalísk a 252 bazénov. V 26. týždni boli do prevádzky uvedené:

LK Podbrezová

TK Nesvady; Umelé kúpalisko Červená hviezda, Košice

THERMALPARK DS, Dunajská Streda; Termalpark Veľký Meder „Thermal Corvinius“

TK Retro Thermal Diakovce; LK Plaza Beach, Prešov

Aquapark Tatralandia; Vodný park Bešeňová; Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov, Zemplínska Šírava; Biokúpalisko KRTKO, Veľký Krtíš

TK Vincov les, Sládkovičovo

Kúpalisko Modrá perla, Veľké Úľany; TK Horné Saliby; Biokúpalisko, Snina; TK Vrbov; Národné centrum vodného póla Nováky; LK Tisovec; TK Vincov les

LK revúca; LK Hnúšťa

LK Topoľčany (od 10. júla 2020)

Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky stále prebieha na kúpaliskách: Iuventa; Krasňany; Zbojníčka Rača a MŠK ISKRA v Bratislave; LK Pezinok – Sever; LK Modra; 2 dopadové a starý detský bazén na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici; Obecné kúpalisko Strelníky; nadzemný vonkajší bazén v Hoteli BIELA MEDVEDICA, Bystrá; Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a.s.; LK Makovica, Nižná Polianka; bazény pri Penzióne Slanický dvor v Námestove; bazén vodný svet v hoteli Gobor, Tvrdošín; bazén vo Wellness centre LAVIDA, Oravský háj; Biokúpalisko, Humenné; LK, Humenné; Barnova Rika, Snina; TK, Patince; Wellness centrum, Patince; Plážové kúpalisko RYBA – ANIČKA, Košice; vonkajší letný areál MKP, Košice; Wellness Santovka, Levice; TK Liptovský Ján; LK Vrútky; TK Vieska Turčianske Teplice; Nekryté LK Strážske; Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava; Relaxačné bazény pri penzióne Juliana, Michalovce; Nekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava; LK Sobrance; LK Nitra; Penzión Lagáň, Nové Zámky; TK Tvrdošovce; TK II Štúrovo; AquaFun PARK Veľká Lomnica; Kúpalisko Spišský Hrhov; Kúpalisko Aquaspa Gánovce; Dúha Partizánske; vonkajší bazén pri Rekreačnom zariadení Pstružné; Mestské kúpalisko Senica; Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica; AVŠ Trebišov; LK Pažiť Bánovce nad Bebravou; LK Brezová pod Bradlom; LK SAMŠPORT Myjava; LK Zelená žaba Trenčianske Teplice; LK na Ostrove, Trenčín; Kúpalisko Zámocká záhrada, Hlohovec; LK Castiglione, Trnava; LK Pác – Kopánka, Cífer; LK v Čadci, Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom; Mestská krytá plaváreň Žilina; TK Veronika Rajec; LK Svidník II. časť (4 bazény); LK Krupina – Tepličky; Letný bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová; TK Sliač; nový bazén v areáli TK Podhájska; LK Sigord; LK sídl. III v Prešove; LK Lipany; LK Sabinov.

O uvedenie kúpaliska do prevádzky zatiaľ nepožiadali prevádzkovatelia: Fajn club v Bratislave; Biokúpalisko BOROVICA Malacky; LK Malacky; Biokúpalisko Tri vody Malinovo; vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL, Braväcovo; nadzemný vonkajší bazén na Chate LIMBA, Bystrá; Verejné kúpalisko, Jasenie; bazén v Apart – Club Zora, Bardejovské Kúpele; LK na Družstevnej ul. Bardejov; Biobazén Oravský Háj; Penzión KOTVA, Tvrdošín; DRZ Sninské rybníky; bazén v hoteli GARDEN, Košická Belá; LK Lučenec; verejné kúpalisko Poltár; LK Sunny, Martin; Kúpalisko v ŠRZ Drieňok, Turčianske Teplice; Nekryté LK Malé Raškovce 59; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava; LK Letka, Nová Dubnica; LK, Dubnica nad Váhom; LK, Košeca; LK, MŠK Považská Bystrica; LK LEDROV, spol. s.r.o. Púchov; LK – Podskalie; Plážové kúpalisko Prievidza; Kúpalisko Bretka; Kúpalisko Rožňava; Kúpalisko Vlachovo; Kúpalisko Vyšná Slaná, Kúpalisko Veronika Gemerská Hôrka; LK AQUA MARIA, Trebišov; LK Dobrá Voda, Trnava; LK Kamenný mlyn, Trnava; LK Hotel Severka, Čadca; TK Katarína, Kremnica; kúpalisko Sklené Teplice; Vodný raj Vyhne; Mestské kúpalisko Bytča; Kúpalisko LÁŽO – PLÁŽO, Žilina; TK Stráňavy; LK Stropkov; LK pri Kukorelliho chate; LK Mesta Vranov nad Topľou; LK Detva; LK Dudinka; LK Neresnica; LK Športcentrum EKOMA rekreačno-športový areál, Zvolen.

Počas kúpacej sezóny budú mimo prevádzky umelé kúpaliská: vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO, Selce; LK AQUA – RELAX Lívia, Brezno – Zadné Hálny; vonkajší bazén pri Hoteli Polianka, Horná Lehota – Krpáčovo; Termál centrum GALANDIA, Galanta; LK Čalovec; LK Moldava nad Bodvou; LK TRITON, Košice; LK Medzev; SPA a AQUAPARK Turčianske Teplice; Biokúpalisko resort, Levočská Dolina; LK Zlaté Moravce; LK „Izabela“, Vyšné Ružbachy; Krytá plaváreň Veľký Krtíš; vnútorný relaxačný bazén v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník; bazény pri Hoteli Altis, Námestovo.

Zariadenie Wellness SPHERE – Šamorín je v prevádzke len pre športovcov. Bazén v penzióne Rosnička, Kraľovany; bazény pri Hoteli Studnička, Námestovo budú využívané len na súkromne účely.