Zmeny, na ktoré sa nedalo pripraviť: Rodičia priznali, čo ich najviac potrápilo

BRATISLAVA - Niektoré veci sme si ešte pred pár mesiacmi nevedeli ani len predstaviť, no dnes sú už bežnou súčasťou našich životov. Pandémia pripravila ľuďom mnoho nečakaných problémov a komplikácií. Poradiť si s ňou museli aj rodičia, ktorí sa zrazu pre deti stali učiteľmi, animátormi a najlepšími kamarátmi.

Ani Slovensku sa nevyhol koronavírus a s ním súvisiace opatrenia a obmedzenia.Veľkou skúškou prešli nielen lekári a zdravotníci, ale aj rodičia. Prišli totiž zmeny, s ktorými vôbec nerátali a neboli na ne pripravení.

Nečakané zatváranie škôl

Prichystať deti a odprevadiť ich do školy či škôlky – bežná rutina, ktorú sme až doteraz považovali za samozrejmosť. Lenže naše ratolesti tam teraz jednoducho nemohli chodiť. „Keď zavreli školu, absolútne som si nevedela predstaviť, kam dáme s manželom naše dve deti. Obe sú ešte na prvom stupni a bez dozoru celý deň byť nemohli. K starým rodičom sme ich dať nechceli, pretože sú v dôchodkovom veku, a teda sú najohrozenejšou skupinou. Nezostávalo mi nič iné, iba ísť na OČR,“ priznala 35-ročná Simona.

Jedno pozitívum však predsa len našla. „Občas sa deťom nechcelo vstávať a ísť do školy, ale asi po dvoch týždňoch sa už pýtali, kedy zase pôjdu za spolužiakmi. Dokonca im chýbalo aj učenie. Doma im jednoducho bolo pridlho. Myslím si, že teraz si aj hodiny v škole užívali oveľa viac, a ani v budúcnosti hádam nebudú toľko frflať na skoré vstávanie,“ dodala.

Zdroj: Getty Images

Dala nám zabrať otázka „prečo“

Vysvetliť deťom, čo sa vlastne deje, nebolo úplne jednoduché. Prečo musím nosiť rúško? Prečo nemôžeme ísť na ihrisko? Prečo sa nemôžem stretnúť s Majkou a Kajkou? Detských otázok, na ktoré rodičia museli odpovedať, bolo množstvo. „Zo začiatku pandémie som mala obrovský strach. Svojho syna som však určite strašiť nechcela. Keď sa ma spýtal na koronavírus, zvoliť správne slová mi dalo celkom zabrať. Ani by som neverila, koľko otázok k tomu môže mať. Predsa len, má už sedem rokov a je veľmi vnímavý,“ vysvetľuje Andrea (42).

Karolína (34) musela zasa dcére Ele vysvetľovať, prečo nemôže chodiť na tanečnú. „Najhoršie bolo, že sa ma pýtala, kedy bude môcť znovu ísť. Lenže na toto som jej, pochopiteľne, presnú odpoveď nevedela dať. Prijala to celkom dobre, aj keď som na nej videla sklamanie. Teraz je veľmi šťastná, pretože krúžok opäť funguje a tanec je jej obrovská záľuba,“ priznala.

Zachránila nás práca z domu

Extra ťažké to mali rodičia, ktorí jednoducho nemohli ostať doma. Medzi nimi bola aj Adela (39), ktorá pracuje ako sestrička v nemocnici. „Moju situáciu komplikoval fakt, že v práci som si pre pandémiu nemohla vziať OČR ani dovolenku. Našťastie, môj manžel dostal od šéfa home office a tým sa to vlastne celé vyriešilo.“

„Nebudem klamať, mal som z toho veľké obavy. Zvládnuť dve deti a popritom ešte aj pracovať – nevedel som si to vôbec predstaviť. Iné východisko sme však nemali. Mám prácu, kde nemusím byť nonstop pri počítači, ale aj tak to bolo veľmi náročné. Obe deti však poslúchali, bol som z toho celkom prekvapený,“ povedal Adelin manžel Peter. „Pre celú našu rodinu to bola náročná skúška. Teraz nám už zase naplno pomáhajú moji rodičia aj svokrovci.“

Zdroj: Getty Images

Zrazu sme boli učitelia aj animátori

Počas najťažších chvíľ v čase pandémie sme si ešte viac uvedomili mnohé veci. Napríklad aj to, akú úlohu majú učitelia a učiteľky. „Pre dvojročnú dcérku nenastala žiadna zmena. Akurát tá, že náš druháčik Adamko zostal doma a ja som sa doslova stala aj učiteľkou. Pravidelne sme sa spolu učili a komunikovali s triednou pani učiteľkou, ktorá nám posielala aj rôzne materiály,“ povedala Janka (28).

Gesto, ktoré poteší rodičov aj deti

