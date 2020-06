KORONAVÍRUS Slovenský epidemiológ varuje! Katastrofický scenár, mrazivé slová o druhej vlne

"Druhá vlna koronavírusu určite príde a pravdepodobne bude mať dlhší priebeh ako terajšia vlna, aj vzhľadom na počasie," vyhlásil. Informovalo o tom Regionálne združenie bratislavských mestských častí. Epidemiológ predstavil bratislavským starostom materiál so strategickým výhľadom vývoja epidémie COVID-19 na Slovensku. "Jeho súčasťou bol pohľad na aktuálny stav epidémie a možnosti jej ďalšieho postupu. Priblížil signalizačný systém pre Bratislavu počas epidémie, návrh štruktúry tohto systému a definoval rizikové oblasti pre COVID-19," spresnilo združenie.

Pavelka odporučil starostom ponechať si ochranné rúška na sklade. Viacerí starostovia preto otvorili diskusiu k organizovaniu letných kultúrnych a spoločenských podujatí, vrátane vinobraní. Vyslovili obavy z nekontrolovanej účasti ľudí na týchto podujatiach. "Pavelka odporučil organizovať podujatia predovšetkým na otvorených priestranstvách, aby bolo možné ľudí čo najviac rozptýliť v priestore a limitovať ich počet," uviedlo združenie. Bratislavskí starostovia zvažujú organizovať menšie podujatia a na viacerých miestach, aby vedeli zabezpečiť obmedzenie počtu ich účastníkov.

Na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu sa chystá aj bratislavský magistrát. Pripravil preto takzvaný COVID-19 semafor. Ten určuje, pri akých prípadoch, číslach a okolnostiach sa spúšťajú jednotlivé opatrenia hlavného mesta pri možnom návrate koronakrízy. V prípade vytvoreného COVID-19 semaforu ráta mesto so zeleným signálom (endemický stav), oranžovým signálom (trigger points analýza) a červeným signálom (epidemický stav).

V uplynulých dňoch tím sekcie sociálnych vecí na magistráte navštívil všetky mestské zariadenia pre seniorov s cieľom skvalitniť pripravenosť zariadení na prípadnú druhú vlnu pandémie. "Spolu s epidemiológom si podrobne skontrolovali možnosti zariadení a prešli krízové plány. Epidemiológ poskytol všetkým riaditeľkám našich zariadení konzultácie a rady, čo vylepšiť a ako byť na prípadnú druhú vlnu počas nasledujúceho obdobia čo najlepšie pripravený," spresnilo mesto.

Musíme byť pripravení, povedala prezidentka

Na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu musíme byť pripravení. Zaviesť naspäť najprísnejšie obmedzenia by bola najkrajnejšia možnosť. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti po utorkových telefonátoch s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO) a hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom. Obaja ju ubezpečili, že sa pracuje na prípravách na prípadný návrat pandémie a že počet testovaní sa opäť zvýši.

Prezidentka pripomenula, že prvú vlnu pandémie Slovensko zvládlo vďaka disciplíne ľudí a zavedeniu tvrdých opatrení. "Zaviesť naspäť najprísnejšie obmedzenia by bola najkrajnejšia možnosť. Vyhnime sa takémuto scenáru a venujme teraz všetku potrebnú energiu do príprav inteligentného systému, ktorý nám dovolí efektívne identifikovať chorých a testovať všetkých, s ktorými prišli do kontaktu," vyzvala.

Čísla zo zahraničia podľa Čaputovej naznačujú, že zápas s pandémiou pokračuje. Poukázala na najvyšší denný nárast prípadov od vypuknutia pandémie v uplynulú nedeľu (21. 6.). "Vyjadrila som presvedčenie, že je dôležité, aby sme nepoľavovali a čo najskôr mali pripravený systém účinného testovania, aby sme možný nárast infikovaných dokázali zvládnuť bez opätovného uzatvorenia celej krajiny, firiem, inštitúcií a prevádzok," zdôraznila prezidentka.

Môže vzniknúť z importovaných prípadov

Druhá vlna ochorenia COVID-19 na Slovensku môže vzniknúť najmä pre prípady, ktoré by mohli byť importované z iných krajín. "Odporúčame, aby ľudia zvážili nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. V prípade osôb vracajúcich sa zo zahraničia je potrebné riadiť sa aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR," uvádza hlavný hygienik SR Ján Mikas na webovej stránke ÚVZ SR. Dôležité je podľa neho dodržať nariadenú domácu izoláciu po návrate z krajín, ktoré nie sú opatrením ÚVZ SR označené ako bezpečné z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie.

Epidemiológovia v najbližšom čase plánujú pokračovať v dohľade nad populáciou a cielene testovať indikované osoby, dohľadávať kontakty potvrdených prípadov, tie úzke dávať do izolácie a nariaďovať im klinický odber vzoriek na ochorenie COVID-19. Tieto kroky sú podľa Mikasa veľmi účinné v eliminácii šírenia nového koronavírusu. Jedným z krokov epidemiologického dohľadu je aj záchyt pôvodcu nákazy v životnom prostredí z odpadových vôd, ktoré môžu obsahovať vírusy vylúčené od príznakových aj bezpríznakových osôb. Lekári budú mapovať výskyt vírusov cirkulujúcich v populácii.

V prípade druhej vlny sa ÚVZ bude snažiť riešiť opatrenia na lokálnej úrovni. Medzi opatrenia môžu patriť karanténa, dohľadávanie kontaktov, zatváranie škôl, ak sa v nich potvrdí ochorenie COVID-19 a podobne. Podľa Mikasa v tom prípade budú pokračovať aj sociálne dištančné opatrenia, nosenie rúšok a rukavíc, dezinfekcia rúk a prostredia.

Zvýšený výskyt prípadov ochorenia COVID-19 odborníci očakávajú na jeseň spolu s nárastom akútnych respiračných ochorení a chrípky. "Nevylučujeme, že výskyt ochorení môže nastať aj skôr, keďže už dnes vnímame, že v niektorých krajinách začína chorobnosť na ochorenie COVID-19 narastať," konštatuje hlavný hygienik.