Sexujú slimáky aj kobylky: VIDEO Kontroverzná reklama hobby centra vyvolala vášne!

V najnovšej masívnej reklamnej kampani nemeckej značky Hornbach môžeme vidieť párenie rôzneho drobného záhradného hmyzu. A to skutočne zblízka a dopodrobna! Kampaň pod heslom "bohatstvo života začína v tvojej záhrade" je globálna a po celom svete spustila rôznorodé reakcie. Reklama sa v slovenskej verzii volá "Sex, ktorý chceme všetci vidieť".

"Toto je už moc. Malo by sa to vysielať po 22-hej hodine," znel jeden z komentárov pod videom. "Čo ste tu všetci takí prudérni? Veď je to krásna reklama," uvádza sa naopak v ďalšom.

Zdroj: Reprofoto/Youtube - Hornbach

Hornbach je známy svojimi kontroverznými reklamami a je zrejmé, že aj negatívna reklama je reklama. Svedčí o tom aj fakt, že nemecká značka sa vďaka kopulujúcemu hmyzu opäť dostala do povedomia verejnosti a píšu o nej aj médiá po celom svete.

Náš sortiment neustále kontrolujeme a rozširujeme, a to práve aj vo vzťahu k prírode. Je pre nás dôležité nielen to, aby mal zákazník veľký výber, ale aby sa mu ku každému projektu tiež dostalo čo najlepších rád," povedal pre portál Mediaguru Davida Kolář , marketingový riaditeľ spoločnosti Hornbach pre Českú republiku a Slovensko.