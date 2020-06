Ak by sa Lipšic stal generálnym prokurátorom, z vlády by som neodišla, odkázala Kolíková

BRATISLAVA - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) by z vlády neodišla, ak by sa generálnym prokurátorom stal advokát Daniel Lipšic, uviedla to v rozhovore. Konkrétneho kandidáta zatiaľ nepodporuje. Myslí si, že v minulosti ukázali odvahu prokurátori Ján Hrivnák a Maroš Žilinka. Generálnym prokurátorom by mal byť podľa nej prokurátor, dohoda na konkrétnom mene v koalícii nie je.

Absenciu dohody na mene konkrétneho kandidáta považuje ministerka za dobré východisko, keďže ešte neplatí ani len novela zákona o prokuratúre, a tým pádom sa nekonalo ani verejné vypočutie kandidátov. „Keby sme sa bavili o tom, že je tu dohoda o mene vopred, tak, samozrejme, sa môžeme rozprávať o tom, že počas toho vypočutia príde prekvapenie, s ktorým sa bude treba vyrovnať,“ myslí si Kolíková. Za problém by považovala, keby v koalícii nepanovala zhoda na konkrétnom kandidátovi po verejnom vypočutí v parlamente.

Novelizáciu zákona o prokuratúre cez poslanecký návrh považuje ministerka za najschodnejšie východisko vzhľadom na čas, ktorý sa kráti Jaromírovi Čižnárovi v jeho funkcii. Riadny legislatívny proces sa tak podľa Kolíkovej nedal stihnúť, ak sa berie do úvahy termín 17. júla, keď Čižnárovi skončí funkčné obdobie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na otázku, ako si vysvetľuje slová premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý interpretuje text vládneho programu tak, že sa môže stať generálnym prokurátorom aj neprokurátor, uviedla Kolíková, že ju to prekvapilo. „Na druhej strane aj to prináša politický život, že to ostatná časť koalície takto jednoducho chce,“ doplnila.

Otázku možného konfliktu záujmov pri osobe Daniela Lipšica vzhľadom na jeho politickú minulosť spojenú s hnutím OĽaNO aj niektorými členmi Sme rodina považuje za legitímnu. „Na to, aby bol úspešný kandidát, tak si myslím, že musí obstáť pri odpovedi na túto otázku tak, že uveríme všetci aj vy, že bude pripravený aj schopný stíhať všetkých,“ uviedla ministerka.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Ku konkrétnemu z medializovaných mien sa Kolíková nevyjadrila. Vyzdvihla prácu Hrivnáka a Žilinku, s ktorými spolupracovala na novele prokuratúry pred desiatimi rokmi s vtedajšou ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou. „Ja som ich zažila ako ľudí z prokuratúry, ktorí boli pripravení sa veľmi otvorene rozprávať o tom, v akej situácii prokuratúra je a aké reformy sú dôležité. Desať rokov dozadu to chcelo veľkú odvahu otvorene sa rozprávať o tom, na akých princípoch by mala prokuratúra do budúcna stáť,“ vysvetlila.