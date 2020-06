Bývalý šéf diplomacie má nový džob! Zdržal ho však KORONAVÍRUS: Lajčák konečne úraduje

Osobitným predstaviteľom EÚ pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom a iné regionálne záležitosti na Západnom Balkáne sa stal 1. apríla, keď niektoré krajiny zažívali vrchol pandémie. Napriek tomu, že ide o novú pozíciu, Miroslav Lajčák sa na ňu teší, keďže sa Západnému Balkánu venuje dlhodobo.

Ponuka prišla z vysokých radov EÚ

„Mojou úlohou je v mene Európskej únie pomáhať partnerom v regióne prekonávať problémy, ktoré majú medzi sebou, hľadať riešenia pre otvorené otázky v ich susedských vzťahoch a tým im zároveň pomáhať plniť podmienky, ktoré pred nimi stoja, ak sa chcú priblížiť k európskym štandardom a následne aj vstúpiť do Európskej únie,“ povedal pre Topky Lajčák. Ponuku dostal od Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú politiku Josepa Borrella, ktorý je v rámci EÚ okrem iného zodpovedný aj za vzťahy EÚ s partnermi na Západnom Balkáne.

Zdroj: archív M.L.

Nová pozícia

Borrell je okrem iného poverený úlohou sprostredkovateľa v dialógu medzi Srbskom a Kosovom o normalizácii ich vzájomných vzťahov. Keďže ide o zložitú záležitosť, táto pozícia bola vytvorená ako úplne nová. „Ide o veľmi zložitú a citlivú záležitosť, ktorá si vyžaduje mimoriadne veľa pozornosti a úsilia. V regióne sú okrem toho ešte aj ďalšie podobné výzvy a členské krajiny EÚ sa preto zhodli, že treba vytvoriť túto pozíciu, aby sa osobitne poverený predstaviteľ Únie v jej mene venoval týmto záležitostiam naozaj intenzívne a nepretržite,“ uviedol bývalý minister zahraničných vecí.

Zdroj: archív M.L.

Práve preto je Lajčákovou prvoradou úlohou normalizovať vzťahy medzi Srbskom a Kosobom. „Vzhľadom na moje skúsenosti a znalosti Balkánu a tamojších politických aktérov sa potom Borrell a viaceré členské štáty obrátili na mňa, či by som sa na to nedal a keď som súhlasil, moju nomináciu do tejto funkcie schválili ministri zahraničných vecí všetkých 27 členských štátov EÚ.“ Dôležitou súčasťou jeho práce budú intenzívne rokovania, vyjednávania, kontakty s partnermi z regiónu, členských krajín EÚ, ale aj v rámci medzinárodného spoločenstva.

Konečne úradujem z Bruselu

Odo dňa, kedy Lajčáka vymenovali do tejto funkcie, bol kvôli koronavírusu a obmedzeniam na Slovensku. „Ale tento týždeň (24. 5.) som už konečne mohol prísť do Bruselu, kde mám hlavné sídlo a odkiaľ teraz „úradujem“. Dúfam, že čoskoro budem môcť vyraziť aj na cesty, lebo diplomacia sa najlepšie robí v teréne a problémy sa najlepšie riešia v osobnom kontakte s partnermi,“ uviedol Lajčák. Jeho rodina zatiaľ zostáva na Slovensku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic

Čo sa týka opatrení na hraniciach Slovenska, bývalý minister ich nehodnotí. „Každá krajina prijíma opatrenia, ktoré na základe vyhodnotenia epidemiologickej situácie považuje za najúčinnejšie, aby ochránila svoje obyvateľstvo pred rizikom šírenia nákazy. Momentálne som v službách EÚ, pracujem v jej mene a neprináleží mi hodnotiť opatrenia, ktoré sú v kompetencii národných vlád.“

Táto práca prináša výzvy

„Pozícia Osobitného predstaviteľa pre región je síce nová, ale spôsob práce a podstata toho, čo teraz robím, mi je veľmi blízka, keďže Balkánu sa intenzívne venujem už dlhé roky. Tento región, jeho problémy, nástrahy, silné stránky aj slabosti, ako aj jednotlivých aktérov veľmi dobre poznám a práca v tejto oblasti ma baví,“ zdôveril sa Lajčák.

Cieľom je posunúť dopredu riešenia problémov a otvorených otázok, ktoré ťažia tento región a spomaľujú jeho cestu do EÚ. „Konkrétne v prípade dialógu medzi Srbskom a Kosovom to je príprava pôdy na jeho obnovenie, keďže už dlhší čas sa nepohol z miesta. No ak sa ho podarí rozbehnúť, potom bude hlavná úloha doviesť ho do úspešného konca, čo vôbec nie je ľahké, ale to je jedna z výziev, ktorú prináša táto práca,“ dodal.