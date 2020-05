Odborníčka o tom, či Slovákov zmenila pandémia: Uff, nie každý si môže tlieskať!

BRATISLAVA - Dobre, že to prišlo, muselo sa to stať, aby sme si uvedomili, čo je v živote dôležité... Aj takéto názory neraz zazneli v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Slováci si začali viac pomáhať, peniaze išli do úzadia a viac sa hovorilo o tom, ak= nenahraditeľné je zdravie či rodina. Vydrží nám takéto zmýšľanie? Prečítajte si názor odborníčky.

Pandémia koronavírusu stále nie je na konci, no denne pribúda len málo nových prípadov, čo v ľuďoch vyvoláva nádej, že čoskoro budeme "fungovať" v normálnom režime. Myslíte si, že precitnutie v podobe vzájomnej pomoci či velebenia niektorých povolaní, nám vydrží? Či sa prestaneme zaoberať malichernosťami alebo sa rýchlo vrátime do starých koľají a k našim starým zvykom, okomentovala klinická psychologička Erika Tkáčová.

"Život, ktorý vplyvom pandémie Covid-19 aktuálne žijeme, je iný, ako ten, pre ktorý sme sa v minulosti rozhodli dobrovoľne. Život v karanténe a s aktuálnymi opatreniami nás donútil nedobrovoľne čeliť novým životným podmienkam, na ktoré sme neboli pripravení a možno sme ich ani nechceli. Kto bol v tomto momente pripravený prijať túto situáciu ako možnosť, nie prekážku, ten s veľkou pravdepodobnosťou využil tento čas pre seba a svoj život," uviedla na úvod odborníčka.

Dodala, že sa nám takto naskytla príležitosť zamyslieť sa nad svojich fungovaním, svojou prácou, vzťahmi, rodinou..."A zamyslenie je prvý krok k uskutočneniu zmeny," podotkla.

Deň "D"

Podľa Tkáčovej má človek tendenciu meniť svoj život a dávať si nové ciele s približujúcim sa významným časom v jeho živote. Ako sú napríklad narodeniny, začiatok týždňa, mesiaca či Nového roka...

"Je to ten deň „D“, ktorý on sám vníma, ako ten rozhodujúci, ktorý si zapamätá a bude v jeho živote prelomovým. Ukončenie opatrení, (pre niektorých) dlho očakávaný návrat do „normálneho“ života, môže byť práve týmto veľkým dňom „D“, s ktorým si chce spájať svoj nový začiatok v živote. Nie každá zmena, pre ktorú sa rozhodneme, je však aj trvalá," poznamenala ďalej psychologička.

Čo zohráva dôležitú úlohu?

Tkáčová vypichla skutočnosti, ktoré sú v tomto prípade kľúčové.

reálnosť cieľa - položte si napríklad otázku, či je reálne, že po opätovnom fyzickom návrate do práce budete pravidelne odchádzať domov o 17. hodine. Je vôbec váš cieľ reálny?

položte si napríklad otázku, či je reálne, že po opätovnom fyzickom návrate do práce budete pravidelne odchádzať domov o 17. hodine. Je vôbec váš cieľ reálny? konkrétnosť cieľa - aj keď sa otvoria všetky obchody, nebudem míňať peniaze... Čo to však konkrétne znamená? Vôbec žiadne peniaze? Psychologička objasnila, že v tomto prípade môže nastať vnútorný konflikt a náš boj "sám so sebou". Podľa slov Tkáčovej „nemíňať peniaze“ je veľmi všeobecné, nie realizovateľné predsavzatie, ktoré vedie k pocitom zlyhania a tým aj k návratu do starých koľají.

aj keď sa otvoria všetky obchody, nebudem míňať peniaze... Čo to však konkrétne znamená? Vôbec žiadne peniaze? Psychologička objasnila, že v tomto prípade môže nastať vnútorný konflikt a náš boj "sám so sebou". Podľa slov Tkáčovej „nemíňať peniaze“ je veľmi všeobecné, nie realizovateľné predsavzatie, ktoré vedie k pocitom zlyhania a tým aj k návratu do starých koľají. náročnosť cieľa - čím náročnejšiu zmenu očakávame, tým viac zlyhaní nám môže prísť do cesty. Časté zlyhania nás postupne vracajú ku starým modelom správania, kde sme sa už naučili fungovať a zlyhanie je málo pravdepodobné, dodala psychologička.

čím náročnejšiu zmenu očakávame, tým viac zlyhaní nám môže prísť do cesty. Časté zlyhania nás postupne vracajú ku starým modelom správania, kde sme sa už naučili fungovať a zlyhanie je málo pravdepodobné, dodala psychologička. odmena - dobrý pocit, pozitívna odozva okolia, uznanie, naplnenie toho, čo sme sami od zmeny očakávali – to všetko nás podľa Tkáčovej ďalej motivuje v tom, aby sme v zmenenom správaní naďalej pokračovali.

Nie každý si môže tlieskať

Je isté, že život počas Covid-19 vníma každý rozdielne a pre každého bude mať aj iné následky. "Pandémia nám dala možnosť pozrieť sa na svoj život a fungovanie z iného uhľa pohľadu. Niektorí sa uistili v tom, že sú so svojim životom spokojní, iní sa rozhodli niečo zmeniť. Pokiaľ im dané zmenené správanie prinesie to, čo od neho očakávali, je veľká šanca, že táto zmena bude dlhodobá alebo trvalá," vyzdvihla Tkáčová.

No každý si tlieskať nebude. Ako upozornila psychologička, pokiaľ zmenené správanie neprinesie to, čo človek od neho očakával, alebo touto zmenou v konečnom dôsledku viac stratí než získa, prípadne sa stretne s odporom alebo neporozumením z okolia, je veľká pravdepodobnosť, že postupne od tejto zmeny upustí. "Vplyvom znižujúcej sa motivácie toto správanie opakovať sa vráti sa k tým modelom správania, v ktorých sa cíti bezpečne, i keď nie komfortne, lebo ich pozná on sám aj okolie," uzavrela.