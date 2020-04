Hasiči neustále v pohotovnosti: Zábery z karanténneho zariadenia v Gabčíkove

Karanténne zariadenie včera opustilo 85 repatriantov s negatívnymi výsledkami testov, ktorí budú pokračovať v domácej karanténe. "Dopravu pre 42 z nich prostredníctvom evakuačného autobusu a dodávky zabezpečujú hasiči. Autobus s 33 pasažiermi smeruje na východ Slovenska do Košíc, hasičská dodávka mieri do Bratislavy," spresnila hovorkyňa Zuzana Farkasová. Podľa jej slov bolo počas pondelka do karanténneho zariadenia v Gabčíkove prijatých 50 nových repatriantov.

Zdroj: Prezídium HaZZ Zdroj: Prezídium HaZZ Zdroj: Prezídium HaZZ