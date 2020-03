Volkswagen pozastavuje výrobu: Analytik varuje pred čiernym scenárom, obrovský dopad na Slovensko

Šéf Volkswagenu Herbert Diess uviedol, že rok 2020 je veľmi ťažký a pandémia koronavírusu predstavuje neznáme prevádzkové a finančné problémy. Finančný riaditeľ Frank Witter v súvislosti s vplyvom koronavírusu na globálnu ekonomiku povedal, že nie je jasné, ako vážne a ako dlho to bude ovplyvňovať Volkswagen Group.

"V súčasnosti je takmer nemožné urobiť spoľahlivú prognózu. Využívame všetky opatrenia na podporu našich zamestnancov a ich rodín a na stabilizáciu nášho podnikania," konštatoval. Podľa agentúry AP Volkswagen už prerušil výrobu v Španielsku.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Bude to mať dopad na celú slovenskú ekonomiku, tvrdí analytik

Spoločnosť Volkswagen Slovakia dočasne zastavuje výrobu. Bude sa to týkať všetkých troch jej závodov na Slovensku (Bratislava, Martin, Stupava) a bezmála 15-tisíc zamestnancov. Podobný krok oznámila aj PSA Trnava s počtom pracovných pozícií 4 500. "Závažné dopady to bude mať na celú slovenskú ekonomiku," uviedol Martin Sklenář, analytik Saxo Bank.

"Bratislavský Volkswagen (VW) je najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Jeho nútená odstávka bude stáť nielen VW, ale aj slovenskú ekonomiku veľa peňazí," uviedol s tým, že vo VW sa autá vyrábajú a distribuujú do 148 krajín sveta. Firma má teda obrovský výrobný záber.

Ako ďalej uvádza Sklenář, každý deň odstávky bude mať nielen ekonomické, ale aj sociálne dopady. "Pri variante dvojtýždennej odstávky môžeme odhadovať negatívny dopad na priemyselnú produkciu v rádoch desiatok miliónov eur. Nemyslím si však, že rozhodnutie koncernu Volkswagen bude v platnosti iba na dva týždne," skonštatoval a dodal, že pri negatívnom variante môže byť výroba prerušená až na niekoľko mesiacov.

"Automotive priemysel je hlavným pilierom ekonomiky Slovenska. Negatívny dopad na HDP bude preto výrazný. Pre tento rok sa pôvodne predikoval rast HDP Slovenska na úrovni okolo 2,2 percenta. Ak by došlo k odstaveniu výroby všetkých štyroch výrobcov automobilov na Slovensku, mohlo by to znamenať pokles HDP o 0,5 až jedno percento, v závislosti na trvaní ekonomickej stagnácie," uviedol analytik.

Ako ďalej dodáva, k automobilkám sa pravdepodobne pridajú aj firmy z ostatných sektorov. "Ak by nastala reťazová reakcia, vyvolalo by to ekonomickú recesiu a nasledoval by katastrofický scenár v podobe obrovského nárastu nezamestnanosti, čo by pre Slovensko mohlo mať zásadný vplyv nielen ekonomicky, ale predovšetkým celospoločensky," uzavrel Sklenář.