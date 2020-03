Nočná nehoda v Ružomberku: Viacerých účastníkov už prepustili z nemocníc

"V UNM bolo ošetrených šesť ľudí z havarovaného autobusu. Dvaja z nich, vzhľadom na rozsah ich poranení, boli hospitalizovaní na Klinike hrudníkovej chirurgie UNM, kde majú vyčlenenú samostatnú izbu. Nejavia žiadne známky respiračného infektu," uviedla hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová.

V Liptovskej nemocnici sú v súčasnosti hospitalizovaní traja pacienti na úrazovej chirurgii. Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Silvie Pekarčíkovej sú mimo ohrozenia života, izolovaní a nemajú prejavy akútnej infekcie. "V Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne ošetrili sedem pacientov, šesť z nich už prepustili," povedala s tým, že jednu pacientku previezli do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku.

Hovorkyňa ÚVN Petra Dišková uviedla, že z desiatich pacientov, ktorých priviezli v noci, prepustili do domáceho liečenia štyroch, nakoľko ich stav nebol vážny. "Šiesti pacienti zostali hospitalizovaní. Z toho jeden na ARE, štyria na Jednotke intenzívnej starostlivosti a jedna pacientka na klinike infektológie," priblížila.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Počas vstupných vyšetrení vo vojenskej nemocnici zistili, že dvaja pacienti majú zvýšenú teplotu. Vzhľadom na ich nejasnú cestovateľskú anamnézu vyvstalo podozrenie na nákazu novým koronavírusom. Nemocnica preto prijala potrebné opatrenia, pacienti sú izolovaní, odobrali im vzorky, ktoré odoslali do Bratislavy a výsledky by mali byť známe vo štvrtok (12. 3.) dopoludnia. Zároveň do ÚVN previezli aj pacientku z dolnokubínskej nemocnice, takisto účastníčku dopravnej nehody, ktorá potrebovala operáciu chrbtice a je rovnako v karanténe.

"Niektorí zdravotnícki pracovníci pri poskytovaní prvotnej zdravotnej starostlivosti po privezení pacientov nemali ochranné pomôcky. Týchto sme poslali domov a budú v karanténe, až kým neprídu výsledky z Bratislavy," ozrejmila hovorkyňa vojenskej nemocnice. Zároveň zdôraznila, že ÚVN je na mimoriadne situácie pripravená a dostatočne zásobená ochrannými pomôckami aj personálom, aby ich zvládla.