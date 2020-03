Poľský kňaz šíri strach: Koronavírus je trest Boží za naše hriechy! Naši katolíci to vidia inak

Nový koronavírus sa do sveta rozšíril z čínskeho Wu-chanu. Prvé prípady potvrdili minulý týždeň už aj na Slovensku. Celé Taliansko je v karanténe a mimoriadne opatrenia oznámil dosluhujúci premiér Peter Pellegrini aj u nás. Časť poľských kňazov na to má jednoznačný názor. Je to trest Boží za naše hriechy!

Koronavírus je trest Boží!

Na kontroverzný výrok upozornil denník Gazeta Wyborcza. Hriechy kňaz dokonca konkretizovali. Podľa nich ľudstvo platí za hriechy ako je homosexualita, interrupcie alebo spoločný život žien a mužov bez manželského zväzku. Tento postoj dokonca prezentujú aj počas bohoslužieb. Hlavný šíriteľ tejto teórie je Leonard Wilczynski, duchovný otec vysokoškolákov vo Vroclave. V jednom z poľských kostolov totiž počas kázne uviedol, že „žiadne rúška, respirátory či dezinfekcie nepomôžu“.

Zdroj: Getty Images

„Počas kázania kňaz veľmi zapálene tvrdil, že antibakteriálne gély a masky nám v boji proti koronavírusu nepomôžu, pretože ľudí môžu chrániť iba modlitby. Vysvetlil, že epidémia je božím trestom za to, že žili v hriechu,“ povedala jedna zo žien, ktoré sa nedeľnej omše zúčastnili. „A o Číňanoch povedal, že sú špinaví, jedia netopiere a mŕtve plody,“ povedala. Kňaz kritizoval aj lekárov, ktorí s nenarodenými plodmi experimentujú a teraz „zakazujú veriacim používať svätenú vodu. Hoci kostol je podľa neho veľký priestor, nie je to to isté ako kluby, tvrdí.

Pobúrení veriaci opúšťali omšu

Tieto slová mnohých veriacich pobúrili a podľa ženy sa viacerí postavili a opustili omšu. „Ako môžete presviedčať ľudí, že ich sexuálna orientácia je príčinou epidémie choroby? Toto je nabádanie k nenávisti,“ uviedla pre denník žena. „Celý večer som o tom diskutovala s priateľmi. Mnoho mladých ľudí žije spolu bez manželstva. Niektorí majú inú orientáciu. A tu ich kňaz stavia na rovnakú úroveň s „vrahmi detí“. S týmito kázňami nesúhlasíme. Preto veriaci opúšťajú cirkev, pretože nechcú počuť nezmysly,“ dodala.

Zdroj: Getty Images

„Kňaz Wilczynski je skalopevne presvedčený, že koronavírus zavinili skutky konkrétnych hriešnikov. Nezaradil však medzi nim farárov - pedofilov, ktorí tiež spáchali veľké množstvo hriechov,“ reagovali čitatelia. Wilczynski svoje výroky nekomentoval, vraj kvôli chorobe nemohol cez telefón reagovať, napísala poľská Gazeta. Oslovili aj hovorcu saleziánov, pod ktorých kňaz spadá. Celú situáciu chcú najskôr preskúmať. Poľská cirkev zaviedla oficiálne preventívne opatrenia proti koronavírusu, ktoré odporúčajú dočasne nepouživať svätenú vodu, zvážiť podávanie rúk a podobne.

KBS reaguje: Vyjadrenia poľského kňaza sú neprimerané

Konferencia biskupov Slovenska sa snaží informovať o dosť pragmatickejšie, ako časť poľských kňazov. „Snažíme sa veriacich informovať o rizikách spojených s koronavírusom, aj o prevenčných opatreniach,“ uviedol pre Topky hovorca KBS Martin Kramara s tým, že o opatreniach informujú aj v televízii Lux. „Budeme hľadať aj ďalšie spôsoby, ako o danej veci veriacich primerane informovať,“ uviedol.

Čo sa týka Poľska, za relevantné považuje KBS oficiálne zdroje biskupskej konferencie, ktoré sa nachádzajú na oficiálnych stránkach. „Vyjadrenia daného kňaza nemajú oficiálny charakter, nepoznám ich kontext, ale v prezentovanej podobe ich nepokladám za primerané, ani hodné šírenia,“ uviedol. „Poľská biskupská konferencia spolupracuje s miestnym ministerstvom zdravotníctvam veľmi serióznym spôsobom, aby sa obmedzilo riziko šírenia vírusu, a to pokladám za podstatnú informáciu hodnu šírenia,“ dodal.

Na dva týždne zrušili bohoslužby

Na Slovensku medzitým potvrdili niekoľko prípadov koronavírusu, preto začali platiť viaceré obmedzenia a na 14 dní sú zakazáne všetky kultúrne či športové podujatia a platia i ďalšie opatrenia. Medzi nimi aj zrušenie bohoslužieb. KBS rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. Predseda KBS Stanislav Zvolenský o tom informoval po 95. plenárnom zasadaní KBS v Čičmanoch.

Počet pacientov nakazených novým koronavírusom na Slovensku stúpol na sedem. Po pondelkovom zasadnutí ústredného krízového štábu o tom informoval dosluhujúci premiér Peter Pellegrini. Informoval tiež, že pre všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy platí na 14 dní zákaz organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí.

Pravoslávna cirkev omše vykonávať bude, bozky, pitie z jedného kalicha či užívanie jednej lyžičky je v poriadku

Pravoslávna cirkev bude na Slovensku naďalej vykonávať bohoslužby vrátane bozkávania ikon a prijímania z jedného kalicha. Svojim veriacim pripomína cirkev nevyhnutnosť rovnocenného zabezpečovania svojich duchovných a materiálnych potrieb. V oficiálnom stanovisku pravoslávnej cirkvi je však uvádzané aj to, že pitie z jedného kalicha, používanie jednej lyžičky či bozkávanie ikon je v poriadku a nákaza im nehrozí. Vo všetkom im má pomôcť modlitba. Práve porušovanie štandardných opatrení a hygienických návykov môže spôsobiť rýchlejšie šíenie koronavírusu.

Napriek epidémii zapríčinenej novým koronavírusom (ochorenie Covid-19) a oprávneným požiadavkám Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijať opatrenia na prevenciu pred šírením vírusu (zákaz organizovania hromadných podujatí) Pravoslávna cirkev na Slovensku považuje za nevyhnutné pripomenúť svojim veriacim nevyhnutnosť rovnocenného zabezpečovania svojich duchovných a materiálnych potrieb. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) na nasledujúce dva týždne Služby Božie vykonávať nebude 15. a 22. marca.

Cirkev v Poľsku chce viac omší

Katolícka cirkev v Poľsku vyzvala svojich kňazov, aby slúžili viac omší a mohol sa ich tak zúčastniť vždy len menší počet veriacich. Povedal to predseda poľskej biskupskej konferencie Stanislaw Gondecki v reakcii na to, že poľská vláda dnes v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu zakázala organizovanie hromadných podujatí. „Tak ako sa v nemocniciach lieči choroby tela, tak cirkvi okrem iného slúžia na liečenie chorôb ducha, a preto je nepredstaviteľné, aby sme sa v našich kostoloch nemodlili,“ uviedol Gondecki.

V Poľsku na nedeľné omše chodí asi tretina obyvateľov. Gondecki pripomenul, že starší a chorí ľudia v súčasnej situácii môžu zostať doma a sledovať nedeľné omše v televízii alebo ich počúvať v rádiu. Bohoslužby naživo prenáša verejnoprávna Poľská televízia aj Poľský rozhlas, ďalej tiež treba ultrakatolícka televízia Trwam. Poľské úrady k dnešnému dňu evidujú 20 ľudí nakazených koronavírusom, z nich jedna žena je vo vážnom stave.