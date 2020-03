Slováci vo veľkom vykupujú rúška: Viete ich však správne používať?

V prvom rade treba povedať, že obyčajné papierové rúška vás nechránia pred koronavírusom. Slúžia na to, aby ste v prípade, že chorý ste vy, neroznášali infekciu do okolia a nenakazili ďalších ľudí. Zmysel ich má používať aj v prípade, že sa staráte o chorého človeka. K tomu by ste však mali pridať aj zvýšenú hygienu, ako napríklad častejšie a dôkladnejšie umývanie rúk.

Obyčajné papierové rúška vás ochránia na asi 8 hodín, potom je nutné ich vymeniť. Myslite však na to, že pred kavpôčkovou infekciou, akou je aj nový koronavírus, vás neochránia. Slúžia skôr ako mechanická bariéra, keď kašlete či kýchate.

Základom je časté a správne umývanie rúk Zdroj: ÚVZ SR

Špeciálne rúška, ktoré vás ochránia pred nakazením, to sú respirátori triedy FFP3. Tie využívajú aj zdravotníci pri kontakte s chorými ľuďmi. Avšak pre bežné nosenie v meste veľký význam nemajú. Stále preto platí zásada, že rúška používajte v prípade, že ste sami chorý, aby ste infekciu nerozširovali. Posilňujte si imunitu dostatočným množstvo zeleniny, ovocia, prípadne výživových doplnkov.

Rovnako stále platí, že základom je dostatočná hygiena. Časté a správne umývanie rúk, dezinfekcia povrchov, ktorých sa často dotýkate. Vyhýbajte sa preplneným podujatiam alebo nákupným centrám. Nie je potrebné sa zásobovať potravinami.