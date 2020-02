Na list obávaného Černáka reagoval Šufliarsky aj polícia: Je otázne, či je vôbec autorom, tvrdí prokurátor

BRATISLAVA - Médiami v pondelok preletelo údajné vyjadrenie mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka, ktorý si vo väzení odpykáva doživotný trest. V liste, ktorý sa objavil na sociálnej sieti, reagoval na adresu premiéra Petra Pellegriniho po televíznej diskusii na RTVS. Spomenul v ňom aj súčasného šéfa NAKA Branislava Zuriana, policajného prezidenta Milana Lučanského či prokurátora Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho, a to v súvislosti s osobou Milana Reichela, bosa popradského podsvetia.

Po uverejnení listu sa k situácii vyjadril aj spomínaný prokurátor a bývalý prvý námestník GP SR Peter Šufliarsky. „Vzhľadom na podmienky výkonu trestu je otázne, či autorom listu, ktorý uvádzate, je odsúdený Mikuláš Černák," poznamenal hneď na úvod.

Mikuláš Černák Zdroj: Topky/Peter Korček

"K osobe masového vraha – bossa slovenského podsvetia, som sa opakovane vyjadril pre médiá, zvlášť na brífingu dňa 3.11.2016. Je zarážajúce, že niektoré médiá glorifikujú takúto osobu a dávajú jej vyjadreniam spoločenskú vážnosť. Odsúdenie Mikuláša Černáka je výsledkom práce tých policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorí mali odvahu sa postaviť organizovanému zločinu a zákonne bojovať proti jeho predstaviteľom,“ skonštatoval v stanovisku Šufliarsky.

Kompromitujúce video

Černák, ktorý mal list posielať cez sprostredkovanú osobu, reagoval na uverejnenie kompromitujúceho videa, na ktorom vystupujú Michal Šuliga a podnikateľ Milan Reichel. Diskutujú o pozemkoch, ktoré mal nadobudnúť Andrej Kiska, bývalý prezident a súčasný líder strany Za ľudí.

Pellegrini v súvislosti s videom v diskusii O 5 minút 12 spomenul, že o Reichelovi čítal, že mal byť v miestnosti, kde Černák človeku rezal hlavu.

Zdroj: ÚTVOS Leopoldov

"Reichel nebol len náhodný pozorovateľ pri odrezávaní hlavy v tej miestnosti v jeho hoteli a keby mu nebol v čase vyšetrovania tohto skutku pomohol vyviniť sa z tejto a ďalších vrážd jeho kamarát, ktorý s ním chodieval cvičiť do jeho posilňovne v hoteli - Branislav Zurian (terajší riaditeľ NAKA) s pomocou Lučanského (súčasný prezident PZ, pozn. red.) a Šufliarskeho, dnes by sedel vedľa mňa v cele a nevyrábal by trápne videá," okomentoval slová premiéra údajný Černák v liste, ktorého autorstvo Šufliarsky spochybnil.

Peter Šufliarsky Zdroj: Topky/Vlado Anjel

A čo na fakt, že v liste zazneli mená vysokopostavených členov polície hovorí Prezídium PZ? "Ak osoba disponuje dôkazmi o trestnej činnosti, môže ako každý občan, podať trestné oznámenie," povedal hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka.

Keďže Šufliarsky spochybnil, že Černák je skutočne autorom listu, o vyjadrenie sme požiadali aj Zbor väzenskej a justičnej stráže. "Zbor väzenskej a justičnej stráže je oprávnený poskytovať konkrétne informácie o väznených osobách len zákonom stanoveným orgánom a inštitúciám v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh. Vzhľadom k tomu, že nedisponujeme súhlasom dotknutej osoby, nie sme oprávnení Vám poskytnúť požadované informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby," informovala Monika Kacvinská zo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Samotný Peter Pellegrini na údajný Černákov list zatiaľ nereagoval.