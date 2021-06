Popradský podnikateľ, ktorý kompromitoval Kisku, náhle zomrel: Zviditeľnil sa VIDEOM s mafiánom

POPRAD - Ak si ešte spomínate na predvolebné obdobie začiatkom roka 2020, tak vám určite neunikli známe kompromitačné videá proti exprezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý vtedy do zápasu o parlament viedol stranu Za ľudí. Vo videu sa zhováral známy predstaviteľ popradského podsvetia Milan Reichel s podnikateľom Michalom Šuligom. Druhý spomínaný však náhle zomrel!

Dovtedy mediálne neznámy podnikateľ Šuliga sa zviditeľnil po tom, ako sa tesne pred voľbami vo februári objavilo kompromitačné video proti Kiskovi, v ktorom sám účinkuje. V ďalšom sa dokonca objavil aj sám Kiska pri rozhovore s ním. Hovorili aj o kauze Kiskových pozemkov.

Upozornenie! Video obsahuje vulgarizmy.

Aktualizované 10:10 - stanovisko polície k vyšetrovaniu predmetných videí

V súvislosti s predmetnými videami nás však aj zaujímalo, ako pokračuje vyšetrovanie tejto záležitosti, keďže orgány sa prípadu začali venovať prakticky okamžite po zverejnení predmetných videí. "V trestnej veci prečinu ohovárania a prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy sú priebežne vykonávané procesné úkony podľa Trestného poriadku. Taktiež bola v tejto veci zaslaná žiadosť o právnu pomoc do cudziny. Vyšetrovateľ v tejto veci zatiaľ nikoho neobvinil. V súčasnosti k prípadu nie je možné poskytnúť viac informácií, nakoľko by mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu prebiehajúceho dokazovania," povedal pre Topky hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka.

Smrť podnikateľa Šuligu

O náhlom úmrtí podnikateľa Šuligu informovali ako prvé hnonline.sk. Avšak podľa informácií TV Markíza mal Šuliga zdravotné problémy, kvôli ktorým podstúpil aj operáciu. Šuliga potom náhle zomrel v nedeľu 20. júna v skorých ranných hodinách v martinskej nemocnici.Televízii to mali potvrdiť viaceré zdroje.

Zdroj: Tip čitateľa

Už nebohý podnikateľ však bol ešte pred smrťou v hľadáčiku polície aj pre daňové podvody. To však nebolo všetko, keďže sa stal hlavnou tvárou kompro materiálu proti lídrovi Za ľudí. Polícia ho preverovala aj v súvislosti s týmito videonahrávkami. Jeho meno sa však spomínalo aj v súvislosti so známou kauzou Kisku pozemkkov vo Veľkom Slavkove. Bol to totiž Šuliga, ktorých kúpu v roku 1999 sprostredkoval samotnému Kiskovi. Kiska bol v 90. rokoch ešte stále podnikateľ a až v roku 2014 sa stal prezidentom.