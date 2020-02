FOTO Smrť ženy, ktorou sa to celé začalo: Lavína úmrtí je dnes nezastaviteľná, okolnosti sa ale zmenili

Bridget síce auto nešoférovala, no mala obrovskú smolu. V čase, keď prechádzala s dcérkou cez Crystal Palace v Londýne, ju zrazilo auto. Patrilo spoločnosti Anglo-French Motor Carriage Company, išlo o vozidlo Roger-Benz, ktoré slúžilo na propagačné jazdy. Zranenia hlavy mali fatálne následky, nevinnej žene nebolo pomoci.

Zdroj: reprofoto:twitter-IFPedestrians

Šialenú rýchlosť v tom čase v porovnaní so súčasnosťou predstavovalo niečo úplne iné. Ako priblížili na webe guinnessworldrecords.com k smrteľnej zrážke došlo v rýchlosti 6,4 kilometra za hodinu.

Bridget Driscoll was the first recorded case of a pedestrian killed in a collision with a motor car in the UK, today in 1896. She was struck by a car belonging to the Anglo-French Motor Carriage Company that was being used to give demonstration rides. It was traveling at 4 mph. pic.twitter.com/UlpMXWvaCe