Zopár pravidiel etikety: Kam patrí na slávnostnej večeri mobil a prečo nepiť vodu z misky?

BRATISLAVA – Čo ak nás pozvú na slávnostnú vianočnú či silvestrovskú večeru? Je jedno, či budeme stolovať v reštaurácii alebo v rodine, pri stole by sme sa mali vedieť správať. Zopakujme si teda pravidlá etikety. Niektoré vás možno aj prekvapia.

Etiketa by nám nikdy nemala brať radosť z jedla. Väčšina ľudí však zabúda na to, že ak sa správame podľa pravidiel, nielenže jeme s eleganciou, ale jedlo si aj vychutnáme, pretože nám to celý postup zjednoduší. Tu je šestnásť pravidiel etikety, ktoré nám pri stolovaní významne pomôžu:

1/ Ak nás pozvú na večeru, odpovedzme na pozvánku jasným áno alebo nie. Ak svoju účasť v poslednom okamihu zrušíme, vytvára to o nás nelichotivý obraz. Ak chceme prísť, príďme presne!

2/ Vždy sa opýtajme hostiteľa, či sa na večeri vyžaduje predpísaný odev, tzv. dress code. Rešpektujme jeho pokyny. Ak máme slávnostnú róbu, na štedrovečernú večeru ju nekombinujme so santaclausovskou čiapkou s brmbolcom. 3/ Neutekajme k voľnému stolu, vždy počkajme, kým nám čašník ukáže naše miesto. Sadajme si na stoličku zľava a vstávajme smerom doprava.

4/ Ako hostiteľ vyzvime najprv hostí, aby si objednávali. Jasne požiadajme čašníka, aby prijal objednávku najskôr od nich.

5/ Nikdy neklaďme kabelku alebo mobilný telefón na stôl. Istý recesistický návod síce uvádza aj miesto, kde má medzi príbormi miesto mobil, ale radšej ho nechajme v kabelke, a tú si položme vedľa stoličky alebo pod stôl. (Hovorí sa, že položiť kabelku na zem prináša stratu peňazí, etiketa je však etiketa). Zdroj: gettyimages 6/ Soľničku a koreničku na malom plató podávajme vždy spolu, hoci nás poprosia iba o jedno z nich. Všeobecne platí, že ak tieto prísady nepodávame konkrétnej osobe, podávajme ich zľava doprava. Pred pridaním soli a korenia najprv jedlo ochutnajme.

7/ Jedlo sa podáva zľava s výnimkou nápojov a prázdne taniere sa odoberajú sprava.

8/ Polievka sa je výhradne polievkovou lyžičkou a pečivo k nej si odlamujeme prstami.

9/ Rybie kosti, kôstky z ovocia, nejedlé materiály (napr. špáradlo) vyberieme prstami a umiestnime ich čo najnenápadnejšie na kraj taniera.

10/ Kým sa napijeme, vždy si utrime ústa okrajom obrúska.

11/ Pohár s dlhou stopkou držíme palcom a prvými dvoma prstami pri dne čaše. Poháre s nízkou stopkou držíme za stopku.

12/ Ak si chceme len odkašľať, zakryjeme si ústa rukou a neospravedlňujeme sa. Ak nás zachváti dusivý kašeľ, opustíme stôl. Zdroj: Getty Images 13/ Omrvinky – malé množstvo jedla sa môže ihneď a bez komentára pozbierať a vrátiť naspäť na tanier, kam patrí. Väčší kus jedla alebo vyliata omáčka – požiadajme pracovníkov obsluhy o pomoc.

14/ Ak chceme použiť misku na umytie rúk (pozor, to nie je voda na pitie, ako si občas myslia neskúsení stolovníci), namočíme si do vody konce prstov najprv jednej ruky, potom druhej a usušíme si ich na obrúsku, ktorý držíme v lone. Môžeme sa dotknúť navlhčenými prstami pier, ale obrúsok na tento účel nenamáčajme.

A teraz už hor sa do hodovania!