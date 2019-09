Pondelková klasika na slovenských cestách: V kolónach sa stojí na viacerých miestach

BRATISLAVA - V pondelok ráno vodiči stoja v kolónach na mnohých miestach Slovenska. V Bratislave na diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most sa modľa Zelenej vlny RTVS zdržia 20 minút. Rovnako aj pri Čataji v smere do Bratislavy a na Ulici Svornosti v smere do centra mesta.

Stella centrum varuje aj pred ďalšími kolónami v smere do Bratislavy, konkrétne v Dunajskej Lužnej, v Ivanke pri Dunaji, v Moste pri Bratislave, z Čiernej Vody a Vajnôr a tiež za Studeným a Miloslavovom. Kolóny v smere do väčších miest sú podľa Stella centra aj pred vjazdom do Čadce v smere zo Svrčinovca, kde môže zdržanie dosiahnuť až 30 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta v smere od Čadce, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, pred vjazdom do Žiliny od Lietavskej Lúčky, pred Banskou Bystricou od Slovenskej Ľupče či na vjazde do Prešova od Veľkého Šariša.

"Na začiatku R2 smerom z Bátky je pre nehodu blokovaný ľavý jazdný pruh," varujú vodiči prostredníctvom Zelenej vlny. Taktiež upozorňujú na nehody, ktoré spôsobujú ďalšie kolóny a zdržania, konkrétne na začiatku Dunajskej Lužnej v smere do Šamorína a v Bratislave na Račianskej v smere do centra, v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Košickú a za Okrúhlym smerom do Radomy. Tam sa prevrátil kamión a dopravu riadi polícia.