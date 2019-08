Brutálny bizár v reštaurácii v Hnúšti na FOTO: Zákazníci len čumeli, toto tu kto odparkoval?!

"Bol normálny večer, nedialo sa nič výnimočné. Za podnikom je záhrada, v ktorej sme si všimli "teleso", ktoré tam zvyčajne nebýva," začína svoje rozprávanie očitý svedok Martin. Občas sa na tomto mieste objaví pes alebo mačka, tentokrát ale išlo o oveľa väčšie zviera - koňa.

Zdroj: Tip čitateľa/Julka ​

Keď si túto skutočnosť všimli zamestnanci podniku, nevedeli, čo majú robiť. Niekto ho tam odparkoval alebo tam kôň zablúdil? "Nebol priviazaný, našťastie bol pokojný a pásol sa. Hlavami nám vírili rôzne scenáre. Napadlo nám, že možno z toho koňa niekto spadol," pokračuje Martin. Pracovníci sa preto podujali zistiť, ako sa u nich kôň ocitol. Obvolali okolité farmy, no majiteľa sa im vypátrať nepodarilo. O pomoc požiadali aj políciu. Práve v momente, ked do reštaurácie dorazila hliadka, sa podarilo záhadu rozlúsknuť. Zrazu sa postavil jeden z hostí a stroho vyhlásil, že kôň je jeho. Majiteľ to zobral s úsmevom a správou o bizarnom hosťovi sa pochválil aj na facebookovej stránke zariadenia.

Podľa vyjadrenia niektorých prítomných zákazníkov majiteľ zvieraťa "cestoval" až z Prievidze, ktorá je od Hnúšte vzdialená viac ako sto kilometrov. Do reštaurácie sa uchýlil po tom, ako sa strhla búrka, a čakal v nej na odvoz.