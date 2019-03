Rezort spravodlivosti pripravil veľké ZMENY, lekári vyjadrili odpor

Minister na základe apelu rodičov, ktorí prišli o svoje ratolesti v zdravotníckych zariadeniach, nariadil zmeny. Do trestného zákona by mal pribudnúť nový trestný čin, a to falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie. „Ten, kto sa pokúsi manipulovať so zdravotnou dokumentáciou, by sa po novom dostal do rozporu so zákonom. Nie je možné, aby sa niekto svojvoľne rozhodol odobrať časť zdravotnej dokumentácie a znemožnil tak plnohodnotné posúdenie adekvátnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti,“ povedal v reakcii na absenciu trestnoprávnej zodpovednosti za spomínanú manipuláciu s údajmi v zdravotnej dokumentácii.

Snímka zo septembra zachytáva, ako sa rodičia zosnulých detí postavili pred ministerstvo spravodlivosti. Zdroj: FB/Gábor Gál- minister spravodlivosti SR

Zdôraznil, že ak by v nej niekto zo zdravotníckych pracovníkov sfalšoval či pozmenil obsah alebo odstránil určité údaje, dopustil by sa prečinu. Ministerstvo spravodlivosti SR preto navrhlo niekoľko zmien v novele Trestného zákona, ktorá sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Sú nimi zefektívnenie priebehu súdnych konaní na základe zúženia inštitútu prísediacich v trestnom konaní, častejšie využívanie videokonferencií na súdoch či zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie.

Na snímke je Gábor Gál. Zdroj: Topky/Maarty

Gál ďalej vyzdvihol, že navrhovaná úprava by mala mať pozitívny dopad na štátny rozpočet a keďže bude môcť samosudca rozhodovať o prečinoch aj zločinoch, plynulosť trestného konania bude efektívnejšia. „V súčasnej právnej úprave je inštitút prísediacich veľmi naširoko koncipovaný. Vo viacerých súdnych konaniach, keď dôjde k tomu, že prísediaci ochorie, nebodaj zomrie, tak súdy musia opakovať procesné úkony niekedy od začiatku. Takže je to element, ktorý nám aktuálne predlžuje súdne konania. Novelou to zúžime len na prípady, kde laický element, čiže prísediaci, bude osožný na posúdenie toho-ktorého trestného činu a prípadu,“ vysvetlil.

Slovenská lekárska komora je proti pripravovaným zmenám

Pripravovaný zákon sa však nepáči lekárom. „Akékoľvek falšovanie či pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie je neprijateľné a neetické, na druhej strane však vidíme aj riziká, ktoré vyplývajú z nejasností v pripravovanej novele Trestného zákona,“ povedal pre Topky.sk prezident Slovenskej lekárskej komory Marián Kollár.

„Táto legislatívna úprava môže výrazným spôsobom obmedziť priebeh poskytovania zdravotnej starostlivosti, až ju paralyzovať, keďže lekári nebudú ochotní za týchto podmienok ísť do rizika trestného stíhania, a to konkrétne napr. odoberať anamnézu od pacienta, ako i prehodnocovať závery a vyjadrenia iného lekára,“ doložil.