Takmer legendárny spor z Malaciek sa skončil: Problémových susedov vyhnali a dom zbúrajú

Obyvatelia Družstevnej ulice v Malackách si zrejme konečne môžu vydýchnuť. Problémový pozemok v susedstve Oskara Dobrovodského, kde bývali desiatky ľudí, je už prázdny. Zničené obydlia na mieste búrajú stavebné mechanizmy. Dennodenné hádky, spory, vyhrážky či šírenie hlodavcov pominú. Mestu sa podarilo problém po rokoch vyriešiť.

Dlhoročný problém skončil

Oskar Dobrovodský na svojom Facebooku na margo problému uviedol, že sa im konečne splnil sen. „Po dlhých 10 rokoch hrozného života náš dlhoročný sen sa stal skutočnosťou. Je to neopísateľný pocit zbavenia sa tej hroznej ťažoby, nočnej mory, neznalý človek to nepochopí, to sa musí zažiť a prežiť. Začíname novú etapu života, už nemusíme dýchať toxický, štipľavý dym, smradľavé ľudské výkaly pri našom dome, dennodenné škriekanie, vyrevovanie," napísal.

Plníme sľub

„Verejnosť síce žiadala radikálne kroky, ale my sme zvolili cestu dohody. Z približne štyroch desiatok ľudí, ktoré bývali na pozemku, každý rok odišla jedna rodina,“ vysvetlil primátor Malaciek Juraj Říha s tým, že plnia sľub, ktorý dali Malačanom a rodine Dobrovodských. Mestu sa s vlastníkmi pozemku podarilo dosiahnuť dohodu o jeho predaji, pričom zo získanej sumy sa vysporiadali ich dlhy voči mestu a ďalším subjektom.

„Dve rodiny dostali nájomné bývanie nižšieho štandardu, na ktoré získalo mesto dotáciu z ministerstva vnútra. Ďalšia časť obyvateľov Družstevnej je súčasťou projektu sociálnej inklúzie, čo znamená, že má v nájme pozemok a mesto ich pravidelne kontroluje formou terénnej sociálnej práce. Voči mestu nesmú mať dlhy, musia pracovať a ich deti musia riadne chodiť do školy. Posledná z rodín musela opustiť dom bez náhrady,“ priblížil podrobnosti primátor Malaciek.

Ak pravidlá porušia, ďalšiu šancu nedostanú

Upozornil, že riešenie dáva Rómom z Družstevnej možnosť dokázať to, čo o sebe sami tvrdia, že dokážu žiť slušne a normálne. „Ak pravidlá porušia, ďalšiu šancu už nedostanú,“ skonštatoval a dodal, že odmieta rozhodne odmieta kolektívnu vinu. Říha poďakoval všetkým, ktorí podali v zložitej situácii pomocnú ruku, vyjadril i rešpekt voči rodine Oskara Dobrovodského, ktorá bola neprispôsobivému správaniu sa svojich susedov vystavená celé roky.

I preto časť peňazí z predaja pozemku navrhol venovať na obnovu fasády domu rodiny Dobrovodských. Primátor vyjadril ľútosť, že Dobrovodský nenašiel pochopenie na úradoch a inštitúciách, na ktoré sa obrátil. „Ďakujem Oskarovi Dobrovodskému a jeho rodine za dôveru, ktorú do nás vložili. Ďakujem aj obyvateľom Družstevnej ulice za trpezlivosť. Bolo veľa ľudí, ktorí v tejto neľahkej situácii spolupracovali a pomohli,“ dodal.

Problémy na Družstevnej sa začali pred 10 rokmi. V decembri 2008 sa tam nasťahovala početná rómska rodina, ktorá pochádza z Malaciek, no pred príchodom na Družstevnú bývala v Gajaroch. Život obyvateľov lokality, a obzvlášť susedov Dobrovodských, sa odvtedy radikálne zmenil. Hľadanie riešenia problémov, ktorých súčasťou boli hádky, spory, ale aj pálenie odpadu či šírenie hlodavcov proklamovali v široko medializovanom prípade i politici na najvyššej úrovní. K reálnej zmene však po týchto vyhláseniach nedošlo.

