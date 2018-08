Strach z duchov! Všetko spustilo video dievčatka (1,5) z obce pri Galante: Jasný odkaz odborníka

GALANTA - Pani Denisa z obce Kajala pri Galante nedávno zverejnila video svojej 1,5-ročnej dcéry Tiffany, ktorá veľmi plakala. V príspevku Denisa tvrdí, že jej dcéra vidí ducha ženy, ktorý ju má noc čo noc prenasledovať. Informácia obletela aj médiá, rodina si dokonca pozvala na pomoc "lovcov duchov", ktorí tiež tvrdia, že "niečo v dome je". Na všetko však existuje racionálne vysvetlenie a to, že by mala malá Tiffany vidieť ducha, je viac ako nepravdepodobné.

Či to už pani Denisa čakala alebo nie, jej príspevok mal niekoľko tisíc zdieľaní. Ako to už na inetrnete býva, neobišli ju ani rôzne posmešky, ale aj pofidérne rady ako napríklad zapálenie bobkového listu, či vyháňačov diabla.

Rodina bola natoľko zúfalá, že si pozvala skupinu ľudí, ktorí si hovoria Slovak Ghost Hunters. Tí sa pýšia rôznymi videami z opustených budov, kde sa im údajne ozývajú duchovia cez rôzne elektronické zariadenia. Či už títo lovci duchov niečo objavili aj v dome pri Galante alebo nie, na to, čo môže byť malej Tiffany sme sa opýtali psychológa.

"Stačí, aby dieťa videlo len nejaké tiene na stene a hneď si predstaví rôzne veci. Veľkú rolu v tom zohrávajú aj rodičia, ktorí sami môžu prispievať k tomu, že dieťa si vyfantazíruje nejakú postavu a môže sa báť," povedal psychológ František Skokan.

Podľa neho by dieťa malo zaspávať v rovnakom prostredí ako sa aj budí. "Ak zaspáva s plyšákom, netreba mu ho brať, preňho to je istota bezpečia. Na všetko má veľký vplyv rodič," dodáva. Rovnako by sme dieťa nemali plašiť nejakými "bubákmi", aj to môže byť dôvod strachu a videnia rôznych vecí.

Pavor Nocturnus

Môže ísť aj o tzv. nočný úľak alebo Pavor Nocturnus. Nočný úľak je neuróza detí prevažne od 2 do 10 rokov a prejavuje sa náhlymi stavmi úzkosti v noci. Dieťa začína zo spánku kričať, niekedy vyskakuje z lôžka, alebo má široko roztvorené oči.

Stav trvá aj niekoľko minút a končí sa samovoľným alebo násilným prebudením (rodičmi), niekedy dieťa hneď pokojne zaspáva. Podľa psychológov tak nejde o žiadne strašidlá, ani duchov a dôvod je oveľa prozaickejší.