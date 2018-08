Letná návšteva v centrále kotlebovcov: FOTO Brána dokorán a bojovné heslá

BANSKÁ BYSTRICA - Život šéfa extrémistickej strany ĽSNS Mariana Kotlebu je v posledných dňoch naozaj pestrý. Na krku má totiž obžalobu za šek so sumou 1488 eur, ktorý daroval rodinám v núdzi. Boli sme sa preto pozrieť, ako to vyzerá v jeho straníckom sídle v Banskej Bystrici a či je vodca slovenských extrémistov doma.

Lukratívny dom aj s pozemkom v Novom Svete pri Banskej Bystrici kúpila v auguste 2016 strana ĽSNS. Podľa medializovaných informácií ho mala kúpiť práve pre ich šéfa za peniaze, ktoré dostala od štátu za výsledky parlamentných volieb. Marian Kotleba to však vtedy poprel a tvrdil, že dom má slúžiť ako centrála pre jeho stranu a on aj naďalej býva v paneláku.

Keď sme v stredu okolo obeda centrálu navštívili, brána do dvora, na ktorom bolo zaparkovaných niekoľko áut, bola otvorená dokorán. V početnom vozovom parku nechýbali ani typické kotlebovské dodávky a každé auto malo zelenú nálepku označujúcu stranu ĽSNS. Na mnohých sa vynímali rôzne heslá, ako napríklad "Pevnosť Slovensko, suverénny a hrdý štát" alebo klasické "Za Boha a za národ".

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Dom je zabezpečený kamerovým systémom a v stredu na obed sa tam nepohyboval žiadny človek. Zastihnúť sa nám nepodarilo ani samotného šéfa strany Mariana Kotlebu.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Obžaloba šéfa ĽSNS

Prokurátor ÚŠP ho obvinil z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Informovala o tom v piatok (27. 7.) hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Podstatou skutku je, že Marian K. v Banskej Bystrici v roku 2017 v aule školy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, každý na sumu 1488 eur. Číslo 1488 je pritom známe a používané v symbolike extrémistov.

To je, ako povedala hovorkyňa ÚŠP, spojením čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu: "We must secure the existence of our people and a future for white children," čo v preklade znamená: "Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.") a 88 (ôsme písmeno v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu "Heil Hitler!").

Kotleba sa nebojí

Šéf ĽSNS považuje obžalobu za umelo vykonštruovanú. "Ak Špecializovaný trestný súd prijme obžalobu, budem prvý politik súdený nie za to, že rozkráda verejný majetok a berie ľuďom peniaze, ale za to, že im ich dáva. Je to absurdná situácia. My sa nebojíme pojednávania na ŠTS a verím v to, že ak súd nastane, budem oslobodený," reagoval Kotleba.