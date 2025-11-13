Obľúbený prameň so slovenskou minerálnou vodou museli UZAVRIEŤ: Zomreli už viacerí ľudia

Obľúbený prameň minerálnej vody Salvator v obci Lipovce (okres Prešov) sa stal nebezpečným miestom. V jame, kde sa nachádza voľný odber, sa hromadí oxid uhličitý (CO₂) a preto ho uzavreli. Podľa star
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ostrá výmena názorov medzi Smerom a PS pre incident v Poprade: Vzájomné obviňovanie, padli aj ostré slová
ÚTOK opozície na vicepremiéra Kmeca: Trojmiliónová dotácia a prepojenie firiem na koaličný Hlas, zakročil minister!