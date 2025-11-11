Zamatová roláda: Recept na luxusný vianočný dezert

Luxusná zamatová roláda - dezert, ktorý si na tohtoročné vianočné sviatky nemôžete nechať ujsť. Pripravte si roládu z bezlepkového korpusu s dvojitým krémom a čokoládovou polevou, ktorá sa vám bude priam rozplývať na jazyku. Táto roláda sa perfektne hodí na štedrovečerný stôl a všetkých zaručene zaujme nie len výbornou chuťou, ale tiež svojim vzhľadom pripomínajúcim drevené polienko.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šutajovi Eštokovi zablokoval exekútor účet! Čurillovcom musí zaplatiť 90-tisíc: Na výroku trvám, reaguje minister