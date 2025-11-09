Nedeľa9. november 2025, meniny má Teodor, Teo, zajtra Tibor

TRAGICKÉ PÁTRANIE Michal bez stopy zmizol, rodina prosila o pomoc: Po 3 týždňoch prišla najhoršia správa

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Zhasla posledná nádej. Polícia pátrala po 29-ročnom Michalovi z Levíc, ktorý odišiel zo svojho prechodného bydliska a odvtedy sa nikomu neozval. O pomoc verejnosť žiadala aj jeho sestra. Nezvestný bo

Eise Eising - najstaršie fungujúce planetárium na svete
Cestovanie
Obrovská svetelná šou, desaťtisíce ľudí a najväčšia dídžejská hviezda: Pred Dómom sv. Alžbety to žilo! Dychberúce zábery
Správy
Hana Gregorová bez hanby priznala: Nakupujem u Číňana aj v sekáči, A ČO?! To si musíte vypočuť
Prominenti

Domáce správy

Presúvanie návrhov na odvolanie
Presúvanie návrhov na odvolanie ministrov je určite forma obštrukcie, uviedol politológ
Domáce
Koalícia sa háda kvôli
Koalícia sa háda kvôli hazardu: Huliak žiada prelomenie veta prezidenta, Danko to odmieta! Ako bude konať Hlas?
Domáce
VIDEOROZHOVOR Obrovský míľnik vo vzdelávaní
Obrovský míľnik vo vzdelávaní na Slovensku: Veľká zmena sa nerodila ľahko a je najväčšou za 20 rokov
Domáce
Folklórny súbor Podpoľanec oslavuje 50 rokov: Slávnostné vystúpenie prinesie do Bratislavy jedinečný program
Banská Bystrica

Zahraničné

Japonsko trápia útoky medveďov,
Japonsko trápia útoky medveďov, do boja povolalo armádu
Francúzsky minister zahraničných vecí
Francúzsko je odhodlané poraziť obchod s drogami v Európe, uviedol Barrot
Zahraničné
Pedro Sánchez
Premiér Sánchez vyzval na zlepšenie vzťahov s Mexikom: Spravil tak po spore o koloniálne krivdy
Zahraničné
Čierny deň pre obľúbenú
Čierny deň pre obľúbenú dovolenkovú destináciu: Hlásia mŕtvych aj zranených! Nechoďte do mora, odkazujú úrady
Zahraničné

Prominenti

Bruce Willis
Legendárny Bruce Willis na AKTUÁLNYCH ZÁBEROCH: Bez pomoci opatrovateľa sa nezaobíde!
Zahraniční prominenti
Let's Dance, 5.kolo, Tatiana
STRACH obľúbenej porotkyne: Ďalšia séria tanečnej šou BEZ Tatiany Drexler?!
Domáci prominenti
Vilma Cibulková
NEZVESTNÁ Cibulková sa konečne OZVALA: Chcú ma ZNIČIŤ!
Domáci prominenti
Neseďte na tých peniazoch!
Neseďte na tých peniazoch! Speváčka to natrela miliardárom: Publikum tlieskalo… Až na Zuckerberga!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Žena z Anglicka má
Žena z Anglicka má Vianoce už od septembra: Dôvod vás dojme! Susedia krútia hlavami... je to šialené alebo krásne?
Zaujímavosti
FOTO Po rokoch diagnóz, bolesti
Najprv jej život vzal šancu na dieťa: Po 30 rokoch čakania sa stal ZÁZRAK! Odhalila ho maličkosť za euro
Zaujímavosti
Oddychujte ako králi: Najkrajšie
Oddychujte ako králi: Najkrajšie hotely vznikli v zámkoch a hradoch
FOTO Ľudia si mysleli, že
Video z Írska vyvolalo paniku: Po lese sa mal potulovať LEV! Pravda, ktorú odhalila polícia, vás rozosmeje
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
Ekonomika

Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)

Šport

Nemecko – Slovensko: Online prenos z Nemeckého pohára 2025
Reprezentácia
ŠK Slovan Bratislava – KFC Komárno: Online prenos zo 14. kola Niké ligy
Niké liga
FOTO Kúsok od Slovenska vyrastie nádherný štadión: Hrať bude na ňom silná futbalová značka
Chance liga
Futbalová senzácia, ktorá sa znovu zapíše do dejín: Reprezentácia KĽDR je majstrom sveta
Ženský futbal

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Prostredie práce
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Mzda
Problémy s financiami? Ako z nich von skôr, než nás stiahnu pod vodu
Rady, tipy a triky
4 spôsoby, ako nízke sebavedomie negatívne ovplyvňuje váš kariérny život
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Frankfurtská polievka: Kedy do nej pridať párky, aby sa nerozvarili?
Rady a tipy
Zapekané zemiaky na 3 spôsoby: Chutia výborne teplé aj studené
Výber receptov

Technológie

Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
Veda a výskum
Mozog a stroj sa začínajú spájať. Mikročip od MIT sa dokáže sám dostať do tvojho mozgu a ovládať neuróny
Technológie
Google bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebol
Bezpečnosť
Prelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generácie
Technológie

Bývanie

Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie

Pre kutilov

Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu

Stream naživo

Iveta tvorí štýlové výzdoby na oslavy: Sleduje svetové trendy, no každá oslava by mala mať emóciu a dušu
Zábava
Iveta tvorí štýlové výzdoby na oslavy: Sleduje svetové trendy, no každá oslava by mala mať emóciu a dušu
Koalícia sa háda kvôli
Domáce
Koalícia sa háda kvôli hazardu: Huliak žiada prelomenie veta prezidenta, Danko to odmieta! Ako bude konať Hlas?
Čierny deň pre obľúbenú
Zahraničné
Čierny deň pre obľúbenú dovolenkovú destináciu: Hlásia mŕtvych aj zranených! Nechoďte do mora, odkazujú úrady
Ďalší podozrivý prípad na
Domáce
Ďalší podozrivý prípad na východe Slovenska: Novorodencovi malo začať krvácať z nosa počas kojenia! Dieťa zomrelo
Národný ústav detských chorôb
Domáce
Vraj má len teplotu, objavili podlatiny a staršie zlomeniny: Niekoľkomesačné dievčatko bojuje o život! Rodičov zadržali

