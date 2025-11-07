Piatok7. november 2025, meniny má René, zajtra Bohumír

Romana Tabaková sa chvastá zážitkami s celebritami: Žúrovala s DiCapriom a FOTO s oscarovou herečkou!

BRATISLAVA - Romana Tabaková patrí medzi kontroverzných jedincov našej politickej scény a veľmi dobre vie, ako na seba strhnúť pozornosť. Aktuálne si pomohla napríklad historkami so svetovými celebritami.

Exmanažér Sagana o rozhodnutí nášho slávneho cyklistu: Vždy bol šoumen, vedel som, že to urobí!
Prominenti
Pred 85 rokmi sa zrútil most Tacoma Narrows
Cestovanie
Úprimné slová Plevčíka v Trochu inak s Adelou: Mal som problém pozrieť sa do zrkadla!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Polícia pátra po zlodejovi:
Domáce
Polícia vyšetruje krádež hodín
Domáce
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke:
Domáce
Nová Baňa: Historická radnica dostáva novú šindľovú strechu, opravy potrvajú do decembra
Banská Bystrica

Zahraničné

Pred 85 rokmi sa
dromedar.sk
Pokuty za kampaň pred
Zahraničné
Péter Magyar
Zahraničné
Bezpečnostná rada OSN zrušila
Zahraničné

Prominenti

FOTO Kanye West, Bianca Censori
Zahraniční prominenti
Lucie Bílá rozhadzuje vo
Domáci prominenti
Courteney Cox
Zahraniční prominenti
TRAGICKÁ SMRŤ českej speváčky
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chlapcovi z ucha vytiahli
Zaujímavosti
FOTO Boty vyzliekajú skutočné ženy!
Zaujímavosti
Mysleli ste si, že
Zaujímavosti
Tento MÝTUS vás môže
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Domáce
Jeseň sa už tradične
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
hashtag.sk

Ekonomika

Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Ceny benzínu a nafty na Slovensku prudko vzrástli: Analytik naznačuje, čo môžeme čakať v ďalších dňoch!
Horúci týždeň v Tesle: Kým tisícky Cybertruckov musia do servisu, Muskovi odklepli gigantické odmeny!
Šport

V tíme nastanú zmeny: Országh hovoril o zraneniach, dvaja hráči opustia mužstvo z iného dôvodu
Reprezentácia
Brignoneová, Bassinová a teraz aj ona: Víťazka Svetového pohára si vážne poranila koleno
ZOH 2026 Miláno Cortina
Koniec konsolidácie, začína sa nová fáza: Nemci vyriešili dôležitú vec pred zápasom so Slovenskom
Reprezentácia
Problém aj smerom k OH: Slovenský reprezentant utrpel zranenie, na Nemeckom pohári dohral
Reprezentácia

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

Zistite, aký typ práce vám najviac vyhovuje. Urobte si rýchly pracovný kvíz!
Pracovné prostredie
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Hľadanie ľudí
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Zaujímavé pracovné ponuky
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Aká múka na šúľance? Ideálny pomer a tajný trik starých mám
Rady a tipy
Zamatová roláda: Recept na luxusný vianočný dezert
Koláče a torty

Technológie

Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Veda a výskum
Obávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieť
Bezpečnosť
Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!
Umelá inteligencia
Netflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minúty
Filmy a seriály

Bývanie

Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pre kutilov

Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru

Stream naživo

Energetické vyhorenie vo vzťahoch: Keď dávate viac, než dostávate, poznačí to nielen zväzok, ale aj vašu budúcnosť
Partnerské vzťahy
Brusel sa chystá zasiahnuť:
Domáce
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke:
Domáce
Predseda vlády SR Robert
Domáce
HROZIVÉ zábery z tragickej
Domáce
