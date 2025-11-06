TOTO sú najväčšie mýty o kalóriách, kvôli ktorým možno ani vy neviete schudnúť

Kalórie sú základnou jednotkou energie v potravinách. Avšak, okolo toho, ako fungujú v tele, sa pohybujú desiatky mýtov a nepresností. Mýty o kalóriách môžu ľudí mýliť, viesť k zbytočnému obmedzovaniu jedla alebo frustrácii pri chudnutí.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Slováci riešia NEDOSTATOK životne dôležitého lieku! Náhrada stojí až trojnásobok, REAKCIE odborníkov
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási obete po dronovom útoku vo Volgogradskej oblasti: Horí priemyselná zóna