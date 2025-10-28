Mellova ex Marošová v sexi korzete: Láka na šou o bratislavskom podsvetí!

BRATISLAVA - Pri mene Zuzany Marošovej si mnohí hneď vybavia jej kontroverzného exmanžela Karola Mella. Ten je považovaný za mafiána a blondínka s ním bola roky na úteku. Po rozvode sa však vrátila na Slovensko a venuje sa herectvu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Dráma v slávnej dovolenkovej destinácii: VIDEO Turista mlátil na ulici transženu! Sám skončil zakrvavený
Expert prehovoril: NATO sa rozpadne, verí Moskva! Do troch rokov otestuje jednotu Aliancie