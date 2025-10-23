Manželka (40) slávneho herca šokovala ZMENENOU TVÁROU: Och, poriadne to prehnala s plastikami!

LOS ANGELES - Toto príliš nevyšlo! Slávny herec Sean Bean (66) sa v spoločnosti príliš často neobjavuje. V týchto dňoch však urobil výnimku a zavítal na slávnostnú premiéru seriálu Robin Hood, v ktorom účinkuje. Garde mu robila jeho piata manželka Ashley Moore (40).
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Dramatická scéna na ulici: VIDEO Nebezpečný cudzinec ohrozoval policajtov nožom, po jednom ho hodil
Sarkozy sa v base ešte ani neohrial a už mu ide o život! Pomsta a plán vraždy, polícia zatkla troch spoluväzňov