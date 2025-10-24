TOTO sú 3 znamenia zverokruhu najviac ohrozené jesennými virózami!

Astrológia už stáročia hovorí o tom, že jednotlivé znamenia zverokruhu majú predispozície nielen na určité povahové črty, ale aj na konkrétne zdravotné slabiny. Jesenné obdobie, ktoré je typicky spojené s poklesom imunity, únavou a zmenami nálad, tieto slabiny často ešte zvýrazňuje.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Desivé varovanie generála: Rusko sa chystá na dlhodobý konflikt! Môže zmeniť povojnové usporiadanie Európy
Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas na treťom mieste, prešli by aj Demokrati
Prekvapenie po vylúčení Smeru z PES: Fico rokuje s Orbánom! Poradca maďarského premiéra prezradil DETAILY