Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou

Október stále patrí medzi vhodné mesiace na výsadbu okrasných rastlín. Jesenný vzduch je chladnejší, no pôda zostáva teplá, takže rastliny majú dosť času sa pred zimou zakoreniť. Škodcov a chorôb je v tomto období menej a s polievaním tiež nie je toľko starostí. Je preto skvelý čas pripraviť záhradu na ďalšiu sezónu a vysadiť rastliny, ktoré prinesú farby i sviežu zeleň.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
AKTUÁLNE Padol verdikt v prípade atentátu na Fica! Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku
Pri Paríži vyčíňalo TORNÁDO, hlásia mŕtveho! Brutálne VIDEÁ: Padali žeriavy, ľudia si držali okná a kričali o pomoc