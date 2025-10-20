Veľká banka upozorňuje: Ak včas neurobíte TÚTO zmenu, k účtu sa nedostanete. Už začala vypínanie

Druhá najväčšia banka na Slovensku začala masívny presun používateľov do novej mobilnej aplikácie VÚB Banking. Klienti dostávajú e-maily a SMS správy s oznamom, že doterajšia VÚB Mobil Banking už neb
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
AKTUÁLNE Vodiči, pripravte si pevné nervy: Dopravný kolaps na D1! Časť cesty je blokovaná, tvoria sa kolóny
MIMORIADNY ONLINE Šokujúce vyhlásenie Zelenského! Chce sa stretnúť s Putinom: Žiada Trumpa, aby pritlačil!