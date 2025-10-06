Legendárna Bond Girl má 83 rokov: Jedna z najkrajších Švédiek je aj na staré kolená šupa!

LOS ANGELES - Stále rovnako krásna! Herečka Britt Ekland má na konte účinkovanie v mnohých počinoch, no najviac sa preslávila vďaka bondovke Muž so zlatou zbraňou. V čase nakrúcania mala 32 rokov a bola jednoducho nádherná. Umelkyňa práve dnes oslavuje svoje 83. narodeniny a veru, skutočný vek by jej tipoval asi málokto.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Dráma v kokpite: Piloti Ryanairu vyhlásili núdzový stav! Lietadlu dochádzalo palivo, TOTO bol dôvod
ŠKANDÁL v Labouristickej strane: Počas divokej akcie, kde boli aj poslanci, našli na toaletách stopy kokaínu