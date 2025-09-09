Utorok9. september 2025, meniny má Martina, zajtra Oleg

V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy?

Ilustračný obrázok FOTO
© Zoznam/ © Zoznam/

V Spojených štátoch v posledných rokoch padajú naozaj gigantické jackpoty. Kým v Európe máme maximálnu výšku jackpotu v najlukratívnejšej lotérii Eurojackpot obmedzenú na 120 miliónov eur, za Atlantikom sa výhry už často šplhajú až na miliardy dolárov.

Polícia v skorých ranných hodinách evakuuje centrum Bratislavy pre nález bomby z 2. svetovej vojny
Správy
Evakuácia pre nevybuchnutú bombu v Bratislave
Správy
Narodeninová oslava synčeka Zuzany Plačkovej
Prominenti

Domáce správy

Dopravná nehoda v obci
FOTO Dopravná nehoda v obci Malé Uherce: Auto narazilo do stĺpa a prevrátilo sa na strechu
Domáce
Aktualizujeme Veľké ranné manévre v
Veľké ranné manévre v Bratislave: Nevybuchnutá bomba a policajti v pozore, evakuácia a zmena v doprave!
Domáce
Nové DETAILY o tragickej
Nové DETAILY o tragickej zrážke kamióna s autobusom pri Drienovci: Polícia začala trestné stíhanie
Domáce
Európsky deň jazykov prilákal stovky žiakov na FF UPJŠ – spoznali svetové jazyky aj slovenské dialekty
Európsky deň jazykov prilákal stovky žiakov na FF UPJŠ – spoznali svetové jazyky aj slovenské dialekty
Košice

Zahraničné

Francúzsky premiér Francois Bayrou.
Vo Francúzsku padla vláda! Premiérovi zlomilo krk hlasovanie o konsolidačnom balíčku
Zahraničné
Na ľod Grety Thunberg
Na ľod Grety Thunberg smerujúcej do Gazy zaútočil DRON!
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Jermak varuje
MIMORIADNY ONLINE Jermak varuje USA: Putin ničí naše mestá, musíte pritlačiť!
Zahraničné
AKTUÁLNE Izraelská armáda nariadila
AKTUÁLNE Izraelská armáda nariadila okamžitú evakuáciu celého mesta Gaza
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri Módna prehliadka Michaela Kováčika.
Kráska z Markízy sa NEZDÁ: V spoločnosti ukazovala CICI aj RICI!
Domáci prominenti
Dwayne Johnson sa stráca
Dwayne Johnson sa stráca pred očami: TOTO je dôvod, prečo SCHUDOL!
Zahraniční prominenti
FOTO POHREB módnej legendy: Blízki
POHREB módnej legendy: Blízki sa rozlúčili s Giorgiom Armanim
Zahraniční prominenti
Ján Ďurovčík
Jána Ďurovčíka čaká BOMBAstická sezóna: Tieto dve veci ZMENIA jeho život a... bude to VEĽKÉ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

ALARMUJÚCE čísla: Väčšina ľudí
ALARMUJÚCE čísla: Väčšina ľudí nad 40 rokov ani netuší, že má AUTIZMUS! Nediagnostikovaný má smrteľné následky
Zaujímavosti
Amatérskemu archeológovi sa po
Amatérskemu archeológovi sa po rokoch podaril životný objav: Na brehu rieky našiel poklad starý 125-tisíc rokov!
Zaujímavosti
Muž má rekordné prirodzenie:
Muž má rekordné prirodzenie: Meria neuveriteľných 36 centimetrov! Teraz ho môžu všetci vidieť v múzeu
Zaujímavosti
TÚTO chorobu lekári často
TÚTO chorobu lekári často nevedia identifikovať: POZOR na ňu, takto ju spoznáte!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!
Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!

Šport

Laxnosť a pohodlnosť sa im vypomstili: Nevýrazný výkon Česka korunovaný záverečným šokom
Laxnosť a pohodlnosť sa im vypomstili: Nevýrazný výkon Česka korunovaný záverečným šokom
Reprezentácia
MS 2026 vo futbale majú ďalšieho istého účastníka: Dramatický duel rozhodol jediný gól
MS 2026 vo futbale majú ďalšieho istého účastníka: Dramatický duel rozhodol jediný gól
MS vo futbale
Málo známa slovenská tenistka sa postarala o veľké prekvapenie: Zdolala obrovskú favoritku
Málo známa slovenská tenistka sa postarala o veľké prekvapenie: Zdolala obrovskú favoritku
WTA
Už žiadne zajtra, Arsenal musí byť úspešný tu a teraz: Podarí sa kanonierom konečne vyhrať veľkú trofej?
Už žiadne zajtra, Arsenal musí byť úspešný tu a teraz: Podarí sa kanonierom konečne vyhrať veľkú trofej?
Premier League

Auto-moto

BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Predstavujeme
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Úrad práce mení od septembra pravidlá: Na toto by si mali dať zamestnávatelia pozor
Úrad práce mení od septembra pravidlá: Na toto by si mali dať zamestnávatelia pozor
Pre zamestnávateľov
Cítite sa na jeseň v práci pod tlakom? Toto sú techniky, ktoré vám pomôžu zvládnuť stres bez toho, aby vás zlomil
Cítite sa na jeseň v práci pod tlakom? Toto sú techniky, ktoré vám pomôžu zvládnuť stres bez toho, aby vás zlomil
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Rady a tipy
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov

Technológie

Teória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo seba
Teória mŕtveho internetu naberá hrozivý rozmer. AI začala čerpať informácie sama zo seba
Umelá inteligencia
Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Armádne technológie
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Armádne technológie
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Bezpečnosť

Bývanie

7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Čo robiť, aby aj lacný byt vyzeral dobre?
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Čo robiť, aby aj lacný byt vyzeral dobre?
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči

Pre kutilov

September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty

Stream naživo

MBPFW SS26: Hana Valtová predstavuje kolekciu The Dress Diary: odev ako nositeľ pamäte a identity
Móda
MBPFW SS26: Hana Valtová predstavuje kolekciu The Dress Diary: odev ako nositeľ pamäte a identity
Ďalšie zo Zoznamu