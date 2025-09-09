V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy?

V Spojených štátoch v posledných rokoch padajú naozaj gigantické jackpoty. Kým v Európe máme maximálnu výšku jackpotu v najlukratívnejšej lotérii Eurojackpot obmedzenú na 120 miliónov eur, za Atlantikom sa výhry už často šplhajú až na miliardy dolárov.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Veľké ranné manévre v Bratislave: Nevybuchnutá bomba a policajti v pozore, evakuácia a zmena v doprave!
Nové DETAILY o tragickej zrážke kamióna s autobusom pri Drienovci: Polícia začala trestné stíhanie