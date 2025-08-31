Legendárna česko-slovenská ZNAČKA ZATVÁRA predajne! Má obrovské straty: Zničia ju lacní zahraniční konkurenti?

Ikonický predajca obuvi Baťa má za sebou ďalší rok v červených číslach. Straty sa vlečú už viac ako desaťročie a firma musela zatvoriť vyše polovice predajní. Vedenie trápi tlak zahraničných konkuren
Invázny americký hríb sa blíži k Slovensku: V Česku ho už našli, môže vytláčať naše pôvodné druhy
Jasná vízia meteorológov aj na druhý víkendový deň: Krajinu opantal dážď a zamračené počasie, nové výstrahy!
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási úspech! Armáda obkľúčila ruské jednotky v Doneckej oblasti