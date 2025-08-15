NAHÝ MUŽ desí ľudí! Šokujúce SVEDECTVÁ: Správa sa ako zviera, muži hliadkujú, polícia ho nevypátrala

REVÚCA - Je štíhly, vysoký a chodí po štyroch bez oblečenia. Neznámy muž naháňa strach miestnym obyvateľom. Muž má chodiť do osady v časti Strmá pri Revúcej a nahý stvára zvláštne veci. Má sa tak dia
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Dráma na palube, hrozila katastrofa: VIDEO Obrovský Boeing sa krídlom dotýkal zeme, šľahali iskry! Na vine bol tajfún
VÝBUCH v centre New Yorku: Manhattan pohltil čierny dym! Na TOMTO mieste vypukol POŽIAR, zasahuje najmenej 100 hasičov